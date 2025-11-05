SBI Clerk Prelims Result 2025: एसबीआई ने sbi.co.in पर जारी किया प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका- केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन क्रैश, हादसे के वक्त प्लेन में भीषण आग लगी, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत

एजुकेशन

एजुकेशन

SBI Clerk Prelims Result 2025: SBI ने जूनियर एसोसिएट पद के लिए SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 05, 2025, 10:07 AM IST

SBI Clerk Prelims Result 2025

SBI Clerk Prelims Result 2025: भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट पद के लिए SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं. रिजल्ट SBI के ऑफिशियल करियर पोर्टल sbi.co.in पर उपलब्ध हैं. यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपने स्कोरकार्ड देख सकते हैं.

SBI Clerk Prelims Result 2025: कैसे करें चेक?

1: एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
2: होमपेज पर 'करियर' सेक्शन पर जाएं.
3: एसबीआई क्लर्क भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
4: SBI Clerk Prelims Result 2025 का पीडीएफ ढूंढें और खोलें.
5: अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F फ़ंक्शन का उपयोग करें. 
6: भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.

SBI Clerk Prelims Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक

SBI Clerk Prelims Result 2025 के बारे में

देशभर में SBI की विभिन्न शाखाओं में 6,589 जूनियर एसोसिएट के खाली पदों को भरने के लिए प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई थी. प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. ऑफिशियल भर्ती सूचना के अनुसार क्लर्क/जूनियर एसोसिएट के पद के लिए फाइनल सिलेक्शन केवल मुख्य परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर होगा, जिसके बाद लैंग्वेज प्रोफिएंसी एग्जाम (LPT) होगा.

