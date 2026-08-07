SBI Clerk Notification 2026: स्टेट बैंक में जॉब पाने का गोल्डन चांस, जानें कितनी होगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई

एजुकेशन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है. जानें कौन कर सकता है जूनियर असोसिएट के पदों के लिए आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी...
SBI Clerk Notification 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और बैंक में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है. ये भर्तियां जूनियर असोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के कुल 1,538 पदों के लिए पदों के लिए होनी हैं और एससी/एसटी/ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए ये भर्तियां होनी हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, जूनियर असोसिएट्स के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को जरूर चेक कर लेना चाहिए. एसबीआई क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उन्हें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है. अगर उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए क्वॉलिफाइड नहीं माना जाएगा.
इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए. ध्यान रहे, उम्मीदवार एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के लिए सिर्फ किसी एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इस भर्ती एग्जाम में सिर्फ एक बार ही बैठा सकता है.
जूनियर असोसिएट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. वहीं ओबीसी उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन उन्हें तीन चरणों में परखकर होगा. प्रीलिम्स, मेन्स एग्जाम के साथ-साथ उम्मीदवारों के लोकल लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी टेस्ट भी पास करनी होगी. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जाम में पास होंगे. उन्हें मेन्स एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा. इसके बाद उन्हें लोकल लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी टेस्ट को भी पास करना जरूरी है क्योंकि इसके बिना फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा.
इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की पोस्टिंग भारत के किसी भी एसबीआई ब्रांच में की जा सकती है. इसके लिए वेतनमान करीब 46,000 रुपये महीने निर्धारित किया गया है.
जूनियर असोसिएट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर नीचे स्क्रॉल करके Career पर जाएं. यहां Latest Opening पर क्लिक करें.
- RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR SC/ST/OBC BACKLOG VACANCIES इस लिंक पर जाकर Apply online पर क्लिक करें.
- यहां पूछी गई जानकारियां देकर एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
- अगर लागू हो तो एप्लीकेशन फीस भरें और आवेदन प्रक्रिया को पूरी करें.
- अप्लाई करने के बाद कंफर्मेशन पेज को अपने पास सेव करना न भूलें.
यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन
यहां क्लिक करके करें अप्लाई