SBI ने क्लर्क के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं, जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स और कैसे होगा सिलेक्शन

TRENDING NOW

SBI Clerk Notification 2024: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बैंक ने जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पद के लिए 13,735 पदों पर बंपर भर्तियों का ऐलान किया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 7 जनवरी 2024 को खत्म होगी. इस समयसीमा के अंदर इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बिहार पुलिस में ASI स्टेनो की बंपर भर्तियां, 92,000 तक होगी सैलरी

एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा फरवरी 2025 के लिए निर्धारित है जबकि मुख्य परीक्षा मार्च/अप्रैल 2025 में होगी.

SBI Clerk 2024 भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन-

स्टेप 1 : आधिकारिक वेबसाइट bank.sbi/web/careers/current-openings पर जाएं.

स्टेप 2 : होमपेज पर Recruitment of Junior Associates (Customer Service and Sales) के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 : Apply Online के सेक्शन में जाएं औप New Registration के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 4 : ठीक तरह से दिशानिर्देशों को पढ़कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 5 : आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना आवेदन सबमिट करें. आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना न भूलें.

उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया दो चरणों में बांटी गई है. इसमें प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा शामिल है. प्रीलिम्स परीक्षा में एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे, जो कुल 100 नंबरों की होगी और इसकी अवधि 1 घंटे की होगी. परीक्षा में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है और हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर भर्तियां, जानें डिटेल्स

मुख्य परीक्षा में 190 सवाल पूछे जाएंगे जो कुल 200 नंबरों के होंगे. इसमें जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन- https://sbi.co.in/documents/77530/43947057/16122024_JA+2024+-Detailed+Advt.pdf/6b16e166-78df-2cc9-36a0-3680682d6434

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.