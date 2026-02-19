FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले से बड़ी खबर, दो से तीन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, सेना की फायरिंग से डरकर वापस भागे आतंकी, LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की

एजुकेशन

एजुकेशन

SBI Clerk Mains Result 2026: जल्द जारी होने वाला है SBI क्लर्क मेन्स का रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड

SBI Clerk Mains 2025 Result Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर एसबीआई क्लर्क मेन्स 2025 का रिजल्ट जारी करेगा. जानें डिटेल्स...

Jaya Pandey

Updated : Feb 19, 2026, 06:28 PM IST

SBI Clerk Mains Result 2026: जल्द जारी होने वाला है SBI क्लर्क मेन्स का रिजल्ट, जानें कैसे चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड

SBI Clerk Mains Result 2026

SBI Clerk Mains Result 2026: अगर आपने एसबीआई क्लर्क मेन्स की परीक्षा दी है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर एसबीआई क्लर्क मेन्स 2025 का रिजल्ट जारी करेगा. यह परीक्षा 21 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें 60,000 से अधिक उम्मीदवारों शामिल हुए थे. बता दें एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) के पद के लिए कुल 6,589 वैकेंसी पर भर्तियां करने वाला है. मेन्स एग्जाम ही सिलेक्शन का फाइनल स्टेप है और इसमें मिले नंबरों के आधार पर ही उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा. 

एसबीआई की निर्धारित चयन प्रक्रिया के मुताबिक क्लर्क की पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होगा. फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से मेन्स परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा. इसमें पास हुए उम्मीदवारों को सीधे नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद एसबीआई कैटिगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा जिससे उम्मीदवारों को सिलेक्ट होने के लिए जरूरी न्यूनतम मार्क्स की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी. उम्मीदवारों को समय से अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर संभालकर रखने चाहिए. 

SBI Clerk Mains Result 2026: स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑफिशियल वेबसाइट से एसबीआई क्लर्क मेन्स 2026 के स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
1: एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
2: होमपेज पर Current Openings टैब खोजें और उस पर क्लिक करें.
3: “Recruitment of Junior Associates (Customer Support & Sales) (Advt. No: CRPD/CR/2025-26/06) के नोटिफिकेशन को ढूंढे और उसपर क्लिक करें.
4: MAINS RESULT FOR SBI JUNIOR ASSOCIATES FOR EXAM HELD ON 21st NOVEMBER 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
5: आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई पीडीएफ फाइल दिखाई देगी.
6: अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक करने के लिए अपना रोल नंबर खोजें.

एसबीआई क्लर्क मेन्स का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट में दी गई सभी पर्सनल और परीक्षा से जुड़े डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई करना चाहिए.  इसमें उनका नाम, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, कैटिगरी या सब-कैटिगरी और आवेदन किया गया पद शामिल होगा. उन्हें परीक्षा की तारीख, फाइनल क्वॉलिफाइंग स्टेटस, टोटल मार्क्स, सेक्शन वाइज मार्क्स और सेक्शन वाइज या टोटल कट-ऑफ मार्क्स को भी जरूर चेक कर लेना चाहिए जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रह जाए.

SBI Clerk Mains Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार योग्य घोषित होंगे, उन्हें लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो सिर्फ क्वॉलिफाइंग नेचर का होगा. 6,589 क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) पदों के लिए फाइल सिलेक्शन पूरी तरह से मेन्स परीक्षा के नंबरों पर आधारित होगा. इसमें सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे.

