SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड किया जारी, sbi.co.in से यूं करें डाउनलोड

SBI ने क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. sbi.co.in पर इस डायरेक्ट लिंक से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं...

जया पाण्डेय

Updated : Sep 15, 2025, 10:41 AM IST

SBI Clerk Admit Card 2025: SBI ने क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार यह परीक्षा देने वाले हैं, वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20, 21 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी इसलिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेंड कॉपी के साथ एक वैलिड फोटो आईडी लाना होगा.

एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल के मुताबिक उम्मीदवार 27 सितंबर तक अपना क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट तक पहुंचने के लिए आवेदकों को अपने रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर के साथ अपने पासवर्ड या जन्म तिथि के साथ DD-MM-YY प्रारूप में लॉग इन करना होगा.

SBI Clerk Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1: एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.
स्टेप 2: Career सेक्शन में जाएं.
चरण 3: SBI Clerk Prelims Exam Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
चरण 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
चरण 5: हॉल टिकट डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

SBI Clerk Admit Card 2025 इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, जेंडर, कैटिगरी, स्कैन की गई तस्वीर और सिग्नेचर जैसे अहम पर्सनल और परीक्षा से जुड़े डिटेल्स दिए होंगे. एसबीआई क्लर्क की परीक्षा हर दिन 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. हर शिफ्ट की परीक्षा 1 घंटे की होगी. पहला शिफ्ट सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी. तीसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक और अंतिम शिफ्ट शाम 4:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. 

SBI Clerk Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न

अपने भर्ती नोटिस में एसबीआई ने पहले पुष्टि की थी कि प्रीलिम्स परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी , जबकि मेन्स एग्जाम नवंबर 2025 में होना है. भर्ती प्रक्रिया में एक प्रीलिम्स परीक्षा, एक मेन्स परीक्षा और चुनी गई स्थानीय भाषा में एक परीक्षा शामिल है. प्रीलिम्स परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और 100 अंकों की होगी.

