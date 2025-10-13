SBI CBO Result 2025: एसबीआई ने जारी किया सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, sbi.bank.in से ऐसे करें डाउनलोड

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
SBI CBO Result 2025: SBI ने सोमवार को CBO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें मेरिट में आया नाम या नहीं?
SBI CBO Result 2025: SBI ने सोमवार को CBO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब इंटरव्यू राउंड में शामिल होना होगा.
- एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.
- होम पेज पर जाकर करियर टैब पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर Join SBI टैब पर क्लिक करें और फिर Current Openings पर क्लिक करें.
- सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती अनुभाग तक नीचे स्क्रॉल करें.
- मेरिट लिस्ट पीडीएफ को सिलेक्ट करें और अपना रोलनंबर इसमें चेक करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलें.
इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 2964 सीबीओ की वैकेंसी को भरना है. उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन परीक्षा में 120 अंकों की ऑब्टेक्टिव टाइप एग्जाम और 50 अंकों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम शामिल था. उम्मीदवारों को 30 मिनट के अंदर अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के जवाब कंप्यूटर पर टाइप करने थे. चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू शामिल हैं.
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.
