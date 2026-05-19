SBI Apprentice Recruitment 2026: एसबीआई में निकली हजारों वैकेंसी, अप्लाई से पहले जान लें ये जरूरी बातें

SBI Vacancy 2026: अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो एसबीआई आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया है. अप्रेंटिस के 7 हजार से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां निकली हैं, जानें डिटेल्स...

SBI Apprentice Recruitment 2026: अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. एसबीआई ने अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिसों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत अप्रेंटिस के कुल 7150 पदों के लिए भर्तियां की जानी हैं. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 19 मई से शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर 8 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान एक साल की ट्रेनिंग के लिए आयोजित की जा रही है. एग्जाम के कार्यक्रम की सूचना बाद में जारी की जाएगी.

SBI Apprentice Recruitment 2026: पात्रता मानदंड

इन पदों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. एसबीआई ने इस भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या CRPD/APPR/2026-27/07 जारी की है. नोटिफिकेशन के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट और भर्ती पोर्टल पर मौजूद है.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 30 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.



SBI Apprentice Recruitment 2026: सिलेक्शन प्रोसेस

एसबीआई अप्रेंटिस के पदों पर सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे. सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों का ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा.

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रखा गया है. वहीं एससी, एसटी और PwD उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें जिससे पात्रता, जरूरी दस्तावेज और नियमों को अच्छे से समझ सकें.

SBI Apprentice Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

SBI अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in/web/careers/current-openings या www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

- Current Openings में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरें.

- अपने भरे हुए डिटेल्स को सावधानी से चेक करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.

- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आवेदन शुल्क भरें.

- फीस पेमेंट की स्लिप अपने पास सुरक्षित रख लें.

SBI Apprentice Recruitment 2026 अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in को विजिट करने की सलाह दी जाती है.



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