ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत, पुलिस, इमरजेंसी स्टाफ मौके पर

IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

एजुकेशन

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पहली बार संस्कृत को पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है. इस बदलाव का सेहरा प्रोफेसर डॉ. शाहिद रशीद के सिर है, जानें कैसे हमारे पड़ोसी देश में संस्कृत को लेकर बदल रही है सोच...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 14, 2025, 04:14 PM IST

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

डॉ. अली उस्मान कास्मी, डॉ. शाहिद राशिद एक स्टूडेंट के साथ

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पहली बार संस्कृत को पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है.  लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (LUMS) ने कथित तौर पर इस शास्त्रीय भाषा में चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम शुरू किया है जो पड़ोसी देश में संस्कृत की पढ़ाई को फिर से जिंदा करने की दिशा में एक बढ़िया संकेत माना जा रहा है.

संस्कृत पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का श्रेय काफी हद तक फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद रशीद के प्रयासों को जाता है जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए हैं. डॉ. रशीद ने द ट्रिब्यून को बताया, 'शास्त्रीय भाषाओं में मानव जाति के लिए अपार ज्ञान समाया हुआ है. मैंने अरबी और फारसी सीखने से शुरुआत की और फिर संस्कृत का अध्ययन किया.' उन्होंने आगे कहा किउ उन्होंने अपनी अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए की है.  

पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत की पांडुलिपियां मौजूद

LUMS के गुरमानी केंद्र के निदेशक डॉ. अली उस्मान कास्मी ने कहा कि पाकिस्तान के पास संस्कृति के समृद्ध संग्रह मौजूद हैं हालांकि उनपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. द ट्रिब्यून से बात करते हुए  उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ताड़ के पत्तों पर लिखे पांडुलिपियों के विशाल संग्रह की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, 'संस्कृत की ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह 1930 के दशक में विद्वान जे.सी.आर. वूलनर ने सूचीबद्ध किया था. लेकिन 1947 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी स्कॉलर ने संस्कृत के इस समृद्ध संग्रह पर काम नहीं किया है. इसका उपयोग केवल विदेशी शोधकर्ता ही करते हैं. स्थानीय स्तर पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने से यह स्थिति बदलेगी.' 

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार डॉ. रशीद अपने पूर्वजों का संबंध करनाल के एक गांव से बताते हैं जबकि उनकी एक दादी वर्तमान उत्तर प्रदेश के शेखपुरा से थीं. द प्रिंट को एक इंटरव्यू में वह बताते हैं, 'मुझे देवनागरी लिपि बहुत आकर्षित करती है. यह इतनी कलात्मक है कि मुझे इसमें गहराई नजर आती है.

गीता और महाभारत पाठ्यक्रमों की योजनाएं

यह पहल केवल एक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है. डॉ. कासमी के अनुसार यूनिवर्सिटी महाभारत और भगवदगीता के अध्ययन को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रहा है. उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया, 'दस-पंद्रह साल में हम गीता और महाभारत के पाकिस्तानी विद्वानों को देख पाएंगे.'

इतना ही नहीं संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को संस्कृत साहित्य से संबंधित सांस्कृतिक सामग्री से भी परिचित कराया जा रहा है जिसमें भारत में महाभारत का मशहूर टीवी शो के थीम सॉन्ग 'है कथा संग्राम की' का उर्दू संस्करण भी शामिल है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
