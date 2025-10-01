सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस में सैलरी ₹16 लाख से ₹1.6 करोड़! बंदे की ग्रोथ देख लोग बोले- 'चेला बना लो'

शख्स की सैलरी में 10 गुना बढ़ोतरी ने लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

टेक्नोलॉजी करियर की तेज-तर्रार दुनिया में मोटे सैलरी पैकेज पर हाइक मिलना आम बात है. लेकिन एक एक युवा इंजीनियर की कहानी सोशल मीडिया पर काफी लोगों का ध्यान खींच रही है. इंडस्ट्री में सिर्फ तीन साल का एक्सपीरियंस रखने वाले इस शख्स ने ₹16 लाख सालाना के पैकेज से टॉप ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्किंग कंपनी में ₹1.6 करोड़ का शानदार पैकेज हासिल किया है.

इस शख्स की सैलरी में 10 गुना बढ़ोतरी ने लोगों को हैरान कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? शख्स के इस अद्भुत सफर का खुलासा तब हुआ जब उनके एक दोस्त और पूर्व सहकर्मी वैभव अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उनकी कहानी शेयर की. अग्रवाल ने बताया कि दोनों ने अपनी-अपनी पेशेवर राहें तय करने से पहले सैमसंग में साथ काम किया था. हालांकि अग्रवाल अब खुद एक बड़ी आईटी सेवा कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन उनके दोस्त ने करियर में तगड़ा जंप मारा है.

My Friend Recently Cracked the Linked SSE Interview and he got the fucking 95LPA Package, and CTC of around 1.6 Cr.



He is just 2022 grad and tier 3 college passout.

He was with me in samsung at around 16 LPA.



This is the highest Jump I have ever seen in terms of Numbers in… — Vaibhav Agarwal (@va_a14) September 30, 2025

छोटे शहर से ग्रेजुएशन कर ₹16 लाख के पैकेज पर शुरू किया करियर

वैभव अग्रवाल ने बताया कि उनके दोस्त ने 2022 में एक टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जहां प्लेसमेंट का दूर-दूर तक कोई नामोनिशान नहीं होता. एक एमएनसी में ₹16 लाख के सालाना पैकेज से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब उन्हें एक जाने-माने नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पद मिल गया है.

यह कहानी पोस्ट करने के बाद से ही लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ने लगा और इसे 80,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में लोगों की बाढ़ आ गई और वे इस सफलता के पीछे के तरीकों को जानने के लिए उत्सुक थे. कई लोगों ने उनकी विशेषज्ञता वाली तकनीकों के बारे में पूछा, जबकि कुछ ने इंटरव्यू की स्ट्रैटडी और लंबे समय के करियर योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन मांगा.

दोस्त ने बताया कैसे मिली इतनी हाइक

एक यूजर के सवालों के जवाब में अग्रवाल ने बताया कि उनके दोस्त की मुख्य विशेषज्ञता C++ में है, जिसे उन्होंने तीन साल के निरंतर अभ्यास और वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट्स में प्रयोग से निखारा है. इस विवरण ने इस बात पर चर्चा को और बल दिया कि कैसे किसी एक तकनीकी क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता कभी-कभी ग्लोबल फर्मों में हाई सैलरी पैकेज वाली नौकरियों के लिए नेपोटिज्म या एकेडमिक बैकग्राउंड पर भारी पड़ सकती है.

