Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

Sainik School Admission: अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए तीन नए स्कूलों को जोड़ने की घोषणा की है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार NTA की वेबसाइट nta.ac.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

कहां जोड़े गए हैं नए स्कूल?

- श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु

- वादेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा

- योगेश्वरी सैनिक स्कूल, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र

सैनिक स्कूलों और नए स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए AISSEE 2026 रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगा, जबकि फीस भुगतान की आखिरी तारीख आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2025 है. एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी.

AISSEE 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

- AISSEE की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाएं.

- होमपेज पर AISSEE 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

- नया अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें.

- सभी जरूरी डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.

- आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

- आवेदन जमा करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

AISSEE 2026 के लिए अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे AISSEE 2026 के लिए अपना आवेदन सुरक्षित करने के लिए समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट जरूर कर लें.

