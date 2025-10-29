FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास

Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 

PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने वजन घटाने का अचूक फॉर्मूला बताया, इन फ्री टिप्स से वेट होगा कम

Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास

राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास

Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग

Thamma ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस

1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 

1 नवंबर को भगवान विष्णु के जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए तीन नए स्कूलों को जोड़ने की घोषणा की है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार NTA की वेबसाइट nta.ac.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. 

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 29, 2025, 02:50 PM IST

Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म

Sainik School Admission

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Sainik School Admission: अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 के लिए तीन नए स्कूलों को जोड़ने की घोषणा की है. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार NTA की वेबसाइट nta.ac.in पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. 

कहां जोड़े गए हैं नए स्कूल?

- श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु
- वादेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा
- योगेश्वरी सैनिक स्कूल, अंबाजोगाई, महाराष्ट्र

सैनिक स्कूलों और नए स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए AISSEE 2026 रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगा, जबकि फीस भुगतान की आखिरी तारीख आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2025 है. एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी.

AISSEE 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

- AISSEE की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाएं.
- होमपेज पर AISSEE 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
- नया अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें.
- सभी जरूरी डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.
- आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
- आवेदन जमा करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

AISSEE 2026 के लिए अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे AISSEE 2026 के लिए अपना आवेदन सुरक्षित करने के लिए समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिट जरूर कर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास
राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास
Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग
Thamma ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग
Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म
देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म
ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी 
ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो भाग जाएं वरना जान चली जाएगी
PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत
PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते 
1 नवंबर को भगवान विष्णु के जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
Marriage Kundali: लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली में कब और कैसे बनते हैं ये योग
लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, कुंडली में कब और कैसे बनते हैं ये योग
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
सांपों का काल हैं ये 5 खुशबुएं, जहरीले से जहरीले नाग को भी भगा देती हैं दूर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE