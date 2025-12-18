सई जाधव ने वर्दी में रचा इतिहास, तोड़ा IMA का 93 साल पुराना रिकॉर्ड

सई जाधव ने देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है, जानें सई जाधव की सक्सेस स्टोरी...

सई जाधव ने देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है. उनकी कमीशनिंग 93 साल के लंबे इंतजार का अंत है. 1932 में एकेडमी की स्थापना के बाद से अब तक 67,000 से अधिक अधिकारी कैडेट पास हो चुके हैं लेकिन उनमें से कोई भी महिला नहीं थी. सई की इस उपलब्धि ने अब इस इतिहास को बदल दिया है.

सई जाधव ने रचा इतिहास

सई की सैन्य नियुक्ति उनके परिवार की लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाती है. उनके परदादा ने ब्रिटिश सेना में सेवा की थी, उनके दादा भारतीय सेना में कमीशन हासिल कर चुके हैं और उनके पिता संदीप जाधव आज भी सेवारत हैं. सई के सेवा में शामिल होने के साथ ही वह जाधव परिवार की चौथी पीढ़ी बन गई हैं जो वर्दी पहनती हैं.

सई को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया गया है जिससे वह सेना में शामिल होने वाली आईएमए की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं. यह एक ऐसी उपलब्धि है जो उन्हें उस शाखा में भी अलग पहचान दिलाती है जिसने पहले भी महिलाओं को शामिल किया है. पासिंग-आउट समारोह में सई के माता-पिता ने उनके कंधों पर सितारे लगाने का क्षण एक ऐसा यादगार पल बन गया जिसे वे हमेशा याद रखेंगे.

सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नया रास्ता

वर्तमान में आठ महिला अधिकारी कैडेट भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 2022 के प्रवेश के माध्यम से चयनित पहले बैच का हिस्सा हैं. सई जाधव को इस क्षेत्र में एंट्री करने का अवसर विशेष अनुमति के माध्यम से मिला जिसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में छह महीने की कठोर ट्रेनिंग हासिल की.

उनकी तैयारी पुरुष कैडेटों के साथ ही हुई और नियमित कोर्स के मुताबिक सभी मानकों और जरूरतों को पूरा किया गया. सई की शिक्षा बेलगाम में शुरू हुई और कई राज्यों में जारी रही. उन्होंने अपने पिता को वर्दी पहनते देख ही इंडियन आर्म्ड फोर्स को जॉइन करने का मन बनाया.

