RUHS CUET Result 2026: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता साफ, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट

RUHS CUET 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस (RUHS) ने RUHS CUET 2026 का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड...

RUHS CUET 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस (RUHS) ने RUHS CUET 2026 का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. राजस्थान की प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए यह एंट्रेंस एग्जाम 21 मई 2026 को आयोजित किया गया था. जो कैंडिडेट्स इस एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है और स्टूडेंट्स को जानकारी दी है कि स्कोर-वाइज शीट भी जल्द ही जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दिए गए डिटेल्स को ध्यान से वेरिफाई कर लें और इसकी एक प्रिंटेड कॉपी काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के लिए अपने पास जरूर रखें.

कैसे डाउनलोड करें RUHS CUET 2026 Result?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट ruhscuet2026.com पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर RUHS CUET 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें.

- भरी गई सभी जानकारियों को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- अपने स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट लेना न भूलें.



RUHS CUET 2026 Result देखने का डायरेक्ट लिंक

RUHS CUET 2026 Result: कब से शुरू होगी काउंसलिंग?

जिन उम्मीदवारों ने RUHS CUET 2026 को क्वॉलिफाई किया है, वे काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं. काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की जानकारी भरनी होगी. रैंक, कैटिगरी, डोमिसाइल, चॉइस और सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा. यूनिवर्सिटी जल्द ही सभी राउंड के लिए काउंसलिंग शेड्यूल और कट ऑफ लिस्ट भी जारी करेगा. इस रिजल्ट के आधार पर राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स में स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाएंगे.

लेटेस्ट अपडेट्स, काउंसलिंग की जानकारी, कट-ऑफ और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की सभी जानकारियों के लिए उम्मीदवारों को नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना चाहिए. RUHS CUET की परीक्षा में हर साल हजारों स्टूडेंट्स शामिल होते हैं. इसे राजस्थान की नर्सिंग, फार्मेसी और दूसरे हेल्थ साइंस कोर्स में एडमिशन का गेटवे माना जाता है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.