RSSB Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती की लिखित परीक्षा का कब आएगा रिजल्ट? जानें लेटेस्ट अपडेट

Grade 4 RSSB Result 2025-26:RSSB जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऐसे चेक कर पाएंगे...

RSSB Rajasthan 4th Grade Result 2026: राजस्थान सबऑर्डिनेट एंट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) जल्द ही राजस्थान ग्रेड 4 एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर पाएंगे.

राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती की लिखित परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. ग्रेड 4 पदों के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति को चेक कर सकेंगे और जान सकेंगे कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया का लिखित चरण पास किया है या नहीं? उम्मीदवारों को रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाई देगा. स्कोरकार्ड में रोल नंबर, उम्मीदवारों को मिले मार्क्स और योग्यता स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी. लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होगे जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन होगा.

RSSB Rajasthan 4th Grade Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Result या Latest Update सेक्शन पर क्लिक करें.

- RSSB Grade 4 Result 2025 का लिंक ढूंढे और उसपर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.

- आपका रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलेगा.

- अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

RSSB Rajasthan 4th Grade Result 2026: चयन प्रक्रिया

राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाती है जिसमें लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन शामिल होंगे. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंक लाना जरूरी है. इसके आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा. इसके बाद ही चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के ऐलान, कटऑफ मार्क्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों से जुड़ी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर से चेक करते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.