RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी, बोर्ड ने कटऑफ मार्क्स भी किया रिलीज

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: RSSB ने राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही कटऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं. जानें डिटेल्स...

Rajasthan RSMSSB 4th Grade Result 2026: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2026 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर उम्मीदवार अपना रिजल्ट, कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है.

बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने एक्स पर लिखा कि कटऑफ मार्क्स सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है. हालांकि अपना रिजल्ट देखने के लिए तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर न जाएं बल्कि उनकी सूचना का इंतजार करें.

4th Class Result

1. Cut off marks Twitter पर जारी.

2. Roll number wise मेरिट में रैंक राज मीडिया को जारी किया।

3. Result full डिटेल्स; माता पिता नाम मेरिट category marks normalised marks etc आज रात हमारी वेबसाइट व दूसरी वेबसाइट पर जारी करने का प्रयास, लिंक देंगे।

सबसे शेयर करो। https://t.co/qMlGQ0eYlH — Alok Raj (@alokrajRSSB) January 16, 2026

राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती अभियान 2025 के तहत राज्य भर में कुल 53,749 वैकेंसी को भरा जाना है. चतुर्थ श्रेणी की लिखित परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 21.7 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे अधिक नंबर लाने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश के पात्र होंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

Rajasthan 4th Grade Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें.

RSSB Grade 4 Result 2025 का लिंक ढूंढें और उसपर क्लिक करें.

अगर जरूरी हो तो अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.

आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

इस परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट और हिंदी/राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है. इसके अलावा उनकी आयु निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें और रिजल्ट जारी होने के बाद उसे देखने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखें.

