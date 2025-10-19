FacebookTwitterYoutubeInstagram
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय

Ayodhya: 'उन्होंने चलवाई गोलियां हमने जलाएं दीपक', दीपोत्सव पर अयोध्या से CM योगी की हुंकार

बिहार चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, AIMIM ने दो गैर-मुसलमानों को भी दिया टिकट

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 19, 2025, 05:16 PM IST

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

4th Grade Answer Key 2025

4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आंसर की को देख और डाउनलोड कर सकते हैं. 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. इस साल इस परीक्षा को देने के लिए 24.71 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 53,479 पदों को भरने के लिए तीन दिनों में यह परीक्षा 1,300 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और यह सुचारू रूप से संपन्न हुई. 

RSSB 4th Grade Answer Key 2025 कैसे करें डाउनलोड?

- बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Candidates Corner सेक्शन में Answer Key पर क्लिक करें.
- फिर Fourth Class Employee- Primary Answer Key पर क्लिक करें.
- इसके बाद छह विभिन्न परीक्षाओं की आंसर की ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी. 
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी आंसर की को सुरक्षित रखें

RSSB 4th Grade Result 2025: कब होगा जारी? 

राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है लेकिन स्टूडेंट्स उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा. ग्रेड IV परीक्षा राज्य सरकार के विभागों में कई लिपिक और मंत्रिस्तरीय पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है.

