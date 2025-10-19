4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
एजुकेशन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें...
4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आंसर की को देख और डाउनलोड कर सकते हैं.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. इस साल इस परीक्षा को देने के लिए 24.71 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 53,479 पदों को भरने के लिए तीन दिनों में यह परीक्षा 1,300 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और यह सुचारू रूप से संपन्न हुई.
- बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Candidates Corner सेक्शन में Answer Key पर क्लिक करें.
- फिर Fourth Class Employee- Primary Answer Key पर क्लिक करें.
- इसके बाद छह विभिन्न परीक्षाओं की आंसर की ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी आंसर की को सुरक्षित रखें
राजस्थान बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की कोई तारीख घोषित नहीं की है लेकिन स्टूडेंट्स उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा. ग्रेड IV परीक्षा राज्य सरकार के विभागों में कई लिपिक और मंत्रिस्तरीय पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है.
