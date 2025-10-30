FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

दिवाली पर रियल एस्टेट सेक्टर में आई रौनक, लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक

सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा

तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा

इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें कहां-कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होने वाला है, जानें एग्जाम पैटर्न के साथ और भी जरूरी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 30, 2025, 11:14 AM IST

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

RSMSSB VDO Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RSMSSB VDO Admit Card 2025: अगर आप राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 30 अक्टूबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर इस परीक्षा का हॉल टिकट जारी करने वाला है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो आपको इसे फटाफट डाउनलोड कर लेना चाहिए.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: कब होगी परीक्षा?

ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है. जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना RSSB VDO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, पाली, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा स्थल और बाकी अहम निर्देश दिए होंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लें और किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिल पाएगा.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न 

राजस्थान वीडीओ परीक्षा 2025 में कुल 160 प्रश्न होंगे जिनके 200 अंक होंगे. परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है. एडमिट कार्ड की कोई कॉपी डाक या ईमेल के जरिए उम्मीदवारों को नहीं भेजी जाएगी.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- Admit Card या Latest Updates सेक्शन पर जाएं.
- Village Development Officer Recruitmen 2025 के पास Download Admit Card पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और अपने पास सेव रख लें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे
'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे
LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड
एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड
RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स
राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स
दिवाली पर रियल एस्टेट सेक्टर में आई रौनक, लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल
दिवाली पर रियल एस्टेट सेक्टर में आई रौनक, लग्ज़री घरों की बिक्री में 25% तक का उछाल
तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल
तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत
भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा
भाग्यश्री ने खोला अपने घने बालों का राज, हेयर फॉल रोकने के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं ये घरेलू नुस्खा
इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें करण गोयल ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
इस IITian ने अपने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के लिए जुटाए ₹8822655000, जानें कहां-कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक
इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE