RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स

RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होने वाला है, जानें एग्जाम पैटर्न के साथ और भी जरूरी डिटेल्स...

RSMSSB VDO Admit Card 2025: अगर आप राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज 30 अक्टूबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर इस परीक्षा का हॉल टिकट जारी करने वाला है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो आपको इसे फटाफट डाउनलोड कर लेना चाहिए.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: कब होगी परीक्षा?

ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है. जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना RSSB VDO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, पाली, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा स्थल और बाकी अहम निर्देश दिए होंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लें और किसी भी त्रुटि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिल पाएगा.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न

राजस्थान वीडीओ परीक्षा 2025 में कुल 160 प्रश्न होंगे जिनके 200 अंक होंगे. परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है. एडमिट कार्ड की कोई कॉपी डाक या ईमेल के जरिए उम्मीदवारों को नहीं भेजी जाएगी.

RSMSSB VDO Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

- ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- Admit Card या Latest Updates सेक्शन पर जाएं.

- Village Development Officer Recruitmen 2025 के पास Download Admit Card पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और अपने पास सेव रख लें.

