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MP Board 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी किया पांचवीं-आठवीं का रिजल्ट, 5वीं में 95.14% और आठवीं में 93.83% स्टूडेंट्स हुए पास

RSKMP MP Board Class 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने पांचवीं और आठवीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं, स्टूडेंट्स नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 25, 2026, 01:48 PM IST

MP Board 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड ने जारी किया पांचवीं-आठवीं का रिजल्ट, 5वीं में 95.14% और आठवीं में 93.83% स्टूडेंट्स हुए पास

Rajasthan Board 12th Result 2026 Direct Link (Image: Official Website Screengrab)

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RSKMP Class 5th 8th Result 2026: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इन परीक्षाओं में 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इस बार राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश (RSKMP) ने पिछले साल से तीन दिन पहले नतीजे जारी कर दिए हैं. इस साल मध्य प्रदेश ने बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ही पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं आयोजित करवाई थीं.

मध्य प्रदेश पांचवी कक्षा में 95.14 प्रतिशत और आठवीं कक्षा का रिजल्ट 93.83 प्रतिशत रहा. जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट www.rskmp.in/result.aspx पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को क्यूआर कोड के जरिए भी अपना एमपी बोर्ड की कक्षा 5 और 8 के रिजल्ट चेक  और डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा.

आठवीं कक्षा के रिजल्ट में इंदौर संभाग और नरसिंहपुर जिला अव्वल रहे जबकि टॉप 10 संभाग में क्रमशः इंदौर, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर और रीवा रहे. वहीं कक्षा 8वीं के रिजल्ट में टॉप 10 जिले क्रमशः नरसिंहपुर, अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ, बालाघाट, अनूपपुर, सीहोर, छिंदवाड़ा, बडवानी, और मंडला रहे.

आखिरी समय में होने वाली देरी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है. बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एकसाथ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे इसलिए भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट को खुलने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे समय में धैर्य से काम लें, थोड़ी देर इंतजार करें और अपना रिजल्ट चेक करने के लिए दोबारा प्रयास करें.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: कैसे चेक करें मध्य प्रदेश बोर्ड पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. फटाफट रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
- ऑफिशियल वेबसाइट rskmp.in पर जाएं.
- Class 5 Result 2026 या Class 8 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर या समग्र आईडी एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें.
- अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देखें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसे सेव करना न भूलें.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट चेक करने के लिए वैकल्पिक ऑफिशियल वेबसाइट्स

स्टूडेंट्स नीचे बताए गए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
- rskmp.in
- mpresults.nic.in
- mpbse.nic.in

भ्रम और गलत जानकारी से बचने के लिए स्टूडेंट्स को केवल इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करना चाहिए.

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: कब हुई थीं पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की परीक्षाएं?

मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 5 की परीक्षा 20 फरवरी को शुरू हुई थी और 26 फरवरी 2026 को खत्म हुई थी. वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8 की परीक्षा भी फरवरी में ही आयोजित की गई थी. यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली थी. 

RSKMP Class 5th 8th Result 2026: रिजल्ट में कौन-कौन सी जानकारियां होंगी?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को अपने मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कोरकार्ड में स्टूडेंट का नाम, पिता और माता का नाम, रोल नंबर और समग्र आईडी. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल परसेंट और पास/फेल जैसी डिटेल्स तुरंत चेक कर लेनी चाहिए. 

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