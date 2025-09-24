रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट
Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth
₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम
फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप
Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!
Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?
October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई
लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी
एजुकेशन
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने हाल ही में भारत की एक कंपनी के 'बंधुआ मजदूरी' करवाने का खुलासा किया है. रेडिट पर शेयर किए गए पोस्ट ने भारत में श्रम कानून और कर्मचारी अधिकारों पर बहस छेड़ दी है...
क्या आज के आधुनिक दौर में भी हम कॉरपोरेट जगत में बंधुआ मजदूरी ही कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक शख्स के पोस्ट ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. शख्स ने हाल ही में भारत की एक कंपनी के 'बंधुआ मजदूरी' करवाने का खुलासा किया है. रेडिट पर शेयर किए गए पोस्ट ने भारत में श्रम कानून और कर्मचारी अधिकारों पर बहस छेड़ दी है.
पोस्ट के अनुसार कंपनी ने उस व्यक्ति को ₹4 लाख का सालाना पैकेज देने की पेशकश की लेकिन उसे एक बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहा गया जिसमें लिखा था कि अगर वह तीन साल के अंदर कंपनी छोड़ देता है तो उसे मुआवजे के रूप में ₹10 लाख का भुगतान करना होगा. बॉन्ड में तीन साल का गैर-प्रतिस्पर्धा खंड भी शामिल था.
पोस्ट में बताई गईं बांड की शर्तें इस प्रकार हैं:
तीन साल से पहले इस्तीफा → ₹10 लाख का भुगतान
कदाचार के लिए टर्मिनेशन → ₹10 लाख का भुगतान
कंपनी ने अगर बिना कदाचार टर्मिनेट किया → तीन महीने का नोटिस या वेतन, कोई जुर्माना नहीं.
यह भी पढ़ें- भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैदा होती है बिजली, जानें किस पायदान पर है आपका State
रेडिट यूजर ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इस पोस्ट के लिए कंपनी की कोई खास ट्रेनिंग लागत शामिल नहीं थी जिसका हवाला कंपनियां अक्सर इतनी ऊंची बॉन्ड राशि को सही ठहराने के लिए देती हैं. उन्होंने लिखा, 'मुझे कंपनी के साथ प्रतिबद्धता जताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पैकेज के मुकाबले ₹10 लाख बहुत बड़ी और एकतरफा रकम लगती है.'
इस पोस्ट ने तुरंत ही दूसरे यूजर्स का ध्यान खींचा. एक ने चेतावनी दी कि बॉन्ड की राशि कर्मचारी के तीन साल के वेतन के बराबर है और एक वकील से परामर्श करने की सलाह दी क्योंकि कानूनी तौर पर कंपनियां आमतौर पर केवल वास्तविक खर्चों जैसे प्रशिक्षण लागत का ही दावा कर सकती हैं. एक दूसरे यूजर ने इसे बंधुआ गुलाम जैसी व्यवस्था बताया.
रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कंपनियां वैध प्रशिक्षण लागत वसूलने के लिए बॉन्ड लागू कर सकती हैं, लेकिन बिना किसी औचित्य के अत्यधिक राशि की मांग करने वाले प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है. इस घटना ने डिजिटल युग में कर्मचारी अधिकारों, लेबर नियमों और रिक्रूटर की नैतिक ज़िम्मेदारियों पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.