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RRB Technician Grade 3 Answer Key जारी, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन की विंडो

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीबीटी एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आंसर की 2026 जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अपने जवाब का मिलान...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 19, 2026, 06:52 PM IST

RRB Technician Grade 3 Answer Key जारी, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन की विंडो

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026 (Image Credit: Canva)

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RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीबीटी एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आंसर की 2026 जारी कर दी है. यह मार्च 2026 में आयोजित टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-3 पदों की परीक्षा के बाद जारी की गई है. इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों ने 28 जून 2025 से 7 अगस्त 2025 तक आवेदन जमा किए थे. कुल 6238 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे जिनमें टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) के 183 पद और टेक्नीशियन ग्रेड-3 के 6055 पद शामिल हैं. ऑनलाइन परीक्षा का पहला चरण सीबीटी एग्जाम 6, 9, 10 और 13 मार्च 2026 को आयोजित किया गया था.

ग्रेड-I और ग्रेड-3 पदों के लिए क्वेश्न पेपर का पैटर्न भी अलग-अलग है. परीक्षा खत्म होने के बाद से उम्मीदवार आंसर की का इंतजार कर रहे थे. 18 मार्च 2026 को रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी की जिसके अनुसार उम्मीदवार 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक आंसर की और अपनी रिस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं और इसपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. 

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने का डायरेक्ट लिंक

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026:  आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार संबंधित आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइटों से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 आंसर की 2026 डाउनलोड कर सकते हैं. अपने क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद लॉगइन करें और आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लें. आंसर की उम्मीदवारों को अपने जवाब को चेक करने और परीक्षा की मार्किंग स्कीम के मुताबिक अपने मार्क्स का आकलन करने में मदद करेगी. 

आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026: आंसर की पर कब तक कर सकेंगे ऑब्जेक्शन?

उम्मीदवार 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक सुबह 10 बजे तक आंसर की पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. प्रत्येक ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा. बैंक शुल्क काटने के बाद ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा.

RRB Technician Grade 3 Answer Key 2026:  मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न

टेक्नीशियन ग्रेड-3 सीबीटी परीक्षा का पैटर्न चार खंडों में बंटा हुआ था जिसमें जनरल साइंस (40 अंक), जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड (25 अंक), मैथ्स (25 अंक) और जनरल अवेयरनेस (10 अंक) से सवाल पूछे गए थे. कुल मिलाकर सीबीटी 100 नंबरों का था और यह परीक्षा 90 मिनट के अंदर पूरी करनी थी. 

हर गलत जवाब के लिए एक तिहाई मार्क्स काटे जाएंगे. परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 40%, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) को 30%, अनुसूचित जाति (SC) को 30% और अनुसूचित जनजाति (ST) को 25% मार्क्स लाने होंगे.

आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 

साल 2025 के लिए रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया CEN 02/2025 के अंतर्गत आती है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी थी और आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2025 थी. इस प्रक्रिया में 26 फरवरी 2026 को सिटी इंटीमेशन स्लिप और 3 मार्च 2026 को एडमिट कार्ड जारी करना शामिल है. परीक्षा मार्च 2026 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी.

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