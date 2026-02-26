RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

RRB Section Controller Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर सीबीटी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

RRB Section Controller Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सेक्शन कंट्रोलर सीबीटी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया है. 11 और 12 फरवरी 2026 को आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आरआरबी की रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की को चेक कर सकते हैं. आंसर की के साथ-साथ बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर की में पाई गई गड़बड़ी को चुनौती देने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दी है.

RRB Section Controller Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें आंसर की?

उम्मीदवार नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके या फिर नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं-

- आरआरबी की रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट जैसे rrbcdg.gov.in, rrbkolkata.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर CEN 04/2025 सेक्शन पर क्लिक करें.

- अब Link for viewing of Question Paper, Responses and Keys & raising of objections for Section Controller के लिंक पर क्लिक करें.

- रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- अब अपना प्रश्न पत्र और ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करने के लिए Candidate Response टैब पर क्लिक करें.

- आंसर की को डाउनलोड करें और इससे अपने जवाब का मिलान करें.

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

RRB Section Controller Answer Key 2026: मार्किंग स्कीम

उम्मीदवार ऑफिशियल आंसर की से अपने जवाब का मिलान कर सकते हैं. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी ऐलान किया गया है. हर सही सवाल पर 1 नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे.

RRB Section Controller Answer Key 2026: कैसे करें आंसर की पर ऑब्जेक्शन?

अगर उम्मीदवार को ऑफिशियल आंसर की में कोई गड़बड़ी है तो वे ऑब्जेक्शन ट्रैकर लिंक के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं. ऑब्जेक्शन करने की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे तक है और उम्मीदवार को ऑब्जेक्शन करने के लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क देना होगा. अगर उम्मीदवार का ऑब्जेक्शन वैलिड पाया जाता है तो यह शुल्क उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा.

RRB Section Controller Answer Key 2026: आंसर की जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा?

ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा 5 मार्च को खत्म होने के बाद आरआरबी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के एक पैनल के साथ सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा करेगा. अगर कोई बदलाव जरूरी हुआ तो फाइनल आंसर की जारी की जाएगी. फाइनल आंसर की के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा.

