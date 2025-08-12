RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस
इन 5 Flexicap Mutual Funds ने 10 साल में दिया सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए क्या होते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स
DNA Explainer: क्या उम्र कैद की सजा में मरते दम तक जेल में रहना पड़ता है? जानें क्या कहता है भारत का कानून
Numerology: किसी को भी अपना दीवाना बना लेते हैं इन 3 मूलांक के लोग, चालाकी में होते हैं चाचा चौधरी से भी आगे
कौन थीं सरला भट्ट, जिनकी हत्या के 35 साल बाद सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी SIA
KBC Season 17 में डबल अमिताभ की एंट्री GEN X और GEN Z के टकराव से शुरू हुआ शो, जानें क्या है नया ट्विस्ट?
बिस्तर में छिपे खटमलों ने मुश्किल कर दिया है सोना? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे
कितने पढ़े-लिखे हैं एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह? दिल्ली के इस स्कूल से शुरू हुई थी तालीम
हेल्दी नहीं, हानिकारक होता है पेट के बल सोना, झेलनी पड़ सकती हैं ये कई परेशानियां
मुश्किल में फंसे आकाशदीप: फॉर्च्यूनर कार की डिलीवरी को लेकर परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस, जानें क्या फंसा पेच
एजुकेशन
आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, यहां चेक करें आपका रिटेन क्वॉलिफाई हुआ या नहीं और साथ में जानें आगे किन चरणों से गुजरना होगा...
RRB Paramedical Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. रिजल्ट के साथ आरआरबी ने विभिन्न कैटिगरी के लिए ऑफिशियल कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. आरआरबी पैरामेडिकल का रिजल्ट अब संबंधित आरआरबी रीजनल वेबसाइट्स पर उपलब्ध है.
उम्मीदवार आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- आरआरबी के ऑफिशियल रीजनल पोर्टल जैसे www.rrbcdg.gov.in पर जाएं.
- RRB Paramedical Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें.
यहां क्लिक कर उम्मीदवार RRB Paramedical Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.
यहां क्लिक कर आप RRB Paramedical का कटऑफ चेक कर सकते हैं.
सीबीटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के चरणों में आगे बढ़ेंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा जिसके बाद अगले दिन मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकल टेस्ट के लिए ₹24 का मामूली शुल्क देना होगा जो फाइनल सिलेक्शन के लिए अनिवार्य है.
आरआरबी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अयोग्यता से बचने के लिए सभी मूल दस्तावेज साथ रखें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरआरबी की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.