लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

एजुकेशन

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, यहां चेक करें आपका रिटेन क्वॉलिफाई हुआ या नहीं और साथ में जानें आगे किन चरणों से गुजरना होगा...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 12, 2025, 01:44 PM IST

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक

RRB Paramedical Result 2025

RRB Paramedical Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कंप्यूटर बेस्ड यह परीक्षा 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच देश भर के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. रिजल्ट के साथ आरआरबी ने विभिन्न कैटिगरी के लिए ऑफिशियल कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं. आरआरबी पैरामेडिकल का रिजल्ट अब संबंधित आरआरबी रीजनल वेबसाइट्स पर उपलब्ध है. 

RRB Paramedical Result 2025: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- आरआरबी के ऑफिशियल रीजनल पोर्टल जैसे www.rrbcdg.gov.in पर जाएं. 
- RRB Paramedical Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करें. 
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें. 

यहां क्लिक कर उम्मीदवार RRB Paramedical Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.
यहां क्लिक कर आप RRB Paramedical का कटऑफ चेक कर सकते हैं.

RRB Paramedical Result 2025: अब आगे क्या होगा?

सीबीटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के चरणों में आगे बढ़ेंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा जिसके बाद अगले दिन मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकल टेस्ट के लिए ₹24 का मामूली शुल्क देना होगा जो फाइनल सिलेक्शन के लिए अनिवार्य है. 

आरआरबी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अयोग्यता से बचने के लिए सभी मूल दस्तावेज साथ रखें. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरआरबी की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइटों पर नजर बनाए रखें.

