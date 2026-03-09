FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

RRB Paramedical Admit Card 2026: रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

RRB Paramedical Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Jaya Pandey

Updated : Mar 09, 2026, 11:47 AM IST

RRB Paramedical Admit Card 2026: रेलवे पैरामेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

RRB Paramedical Admit Card 2026 (Photo: Official Website Screengrab)

RRB Paramedical Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. रेल मंत्रालय के इस भर्ती अभियान का उद्देश्य इंडियन रेलवे के हेल्थकेयर सिस्टम में विभिन्य कैटिगरी में पैरामेडिकल पदों को भरना है.

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बिना उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी. आरआरबी पैरामेडिकल की सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) 11, 12 और 13 मार्च 2026 को देश भर के एग्जाम सेंटर में आयोजित की जाएगी. अपने एडमिट कार्ड को सिर्फ आरआरबी के ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करें. 

RRB Paramedical Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं- 
- आरआरबी की रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट या सेंट्रल पोर्टल पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद RRB Paramedical Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करें. 
- आपका एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
- हॉल टिकट को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें. 

RRB Paramedical Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए अहम डॉक्यूमेंट है. इसमें परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता जैसे अहम डिटेल्स दिए गए होंगे. रेलवे बोर्ड ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस परीक्षा को सीबीटी के माध्यम से आयोजित करने का फैसला लिया है. इस परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे.

परीक्षा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं इसलिए उम्मीदवारों को आखिरी समय में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने एडमिट कार्ड में दिए गए शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम को जरूर चेक कर लेना चाहिए. वे उम्मीदवार जो सीबीटी को सफलतापूर्वक पास करेंगे, सिर्फ वे ही चयन प्रक्रिया क अगले चरणों में शामिल होने के पात्र होंगे. भर्ती के अगले चरण में उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है. 

