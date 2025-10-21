रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी के लिए आधिकारिक रूप से भर्तियां शुरू कर दी हैं. जानें एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया...

RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी के लिए आधिकारिक रूप से भर्तियां शुरू कर दी हैं. आरआरबी हर साल ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लेवल के लिए बड़ी संख्या में भर्तियां निकालता है. इस साल भी आरआरबी ने NTPC पदों पर 5,810 वैकेंसी का ऐलान किया है, इनमें जूनियर क्लर्क, सहायक स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड जैसे पद शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 1 और CBT 2) शामिल है, जिसके बाद कुछ पदों के लिए कौशल या टाइपिंग परीक्षा होती है. उम्मीदवारों को शैक्षिक और आयु मानदंडों को पूरा करना होगा और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा.

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 परीक्षा अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए भर्तियां निकाली हैं. ग्रेजुएट पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होना आवश्यक है, जबकि अंडरग्रेजुएट पदों के लिए 12वीं पास या समकक्ष पास करना जरूरी है. पद और कैटिगरी के मुताबिक आयु सीमा अलग-अलग है. 18 साल से 33 साल के उम्मीदवार इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं और आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जाएगी.

यह परीक्षा जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स असिस्टेंट, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे पदों के लिए है. अयोग्यता से बचने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु मानदंड और नागरिकता संबंधी जरूरतों को पूरा करते हों. इच्छुक उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है.

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. सीबीटी 1 में सामान्य जागरूकता, गणित और तर्क कौशल का परीक्षण होता है, जबकि सीबीटी 2 में सीबीटी 1 पाठ्यक्रम पर आधारित एडवांस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं. कुछ पदों के लिए टाइपिंग या कौशल परीक्षा भी देनी होती है. तैयारी का ध्यान मात्रात्मक योग्यता, तर्क क्षमता और सामान्य ज्ञान को मज़बूत करने पर होना चाहिए.

उम्मीदवारों को पिछले साल के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने, मॉक टेस्ट देने और नियमित रूप से समसामयिक विषयों को दोहराने की सलाह दी जाती है. समय प्रबंधन और सटीकता महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सीमित वैकेंसी के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों की प्रतिस्पर्धा के कारण ये परीक्षाएं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं.

