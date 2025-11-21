RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट

Railway RRB NTPC UG Result 2025 Update:आरआरबी ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट की सीबीटी 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेंस नीचे बताए गए तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जानें डिटेल्स...

RRB NTPC UG Sarkari Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड 21 नवंबर को सीईएन 06/2024 के तहत एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट का रिजल्ट जारी कर दिया है. आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी 1 को सफलतापूर्व क्वॉलिफाई करने वाले 51,979 उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट rrb.gov.in और rrbapply.gov.in पर या रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यह परीक्षा कई दिनों में 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: कैसे करें चेक?

- ऑफिशियल वेबसाइट rrb.gov.in या संबंधित क्षेत्रवार आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

- RRB NTPC UG Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

- यहां कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl + F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें.

एनटीपीसी यूजी भर्ती अभियान का उद्देश्य 3,445 वैकेंसी को भरना है, जिनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2,022 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 361 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पद और ट्रेन क्लर्क के 72 पद शामिल हैं. जिन कैंडिडेट्स ने सीबीटी 1 को पास कर लिया है, वे सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिसकी तारीखें जल्द जारी की जाएंगी.

