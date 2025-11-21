FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दुबई एयर शो में जमीन से टकराते ही 'तेजस' में आग लगी | दुबई एयर शो में दोपहर 2:10 बजे भारतीय HAL तेजस क्रैश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट

Railway RRB NTPC UG Result 2025 Update:आरआरबी ने एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट की सीबीटी 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेंस नीचे बताए गए तरीके से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 21, 2025, 02:49 PM IST

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट

RRB NTPC Undergraduate Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RRB NTPC UG Sarkari Result 2025:  रेलवे भर्ती बोर्ड 21 नवंबर को सीईएन 06/2024 के तहत एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट का रिजल्ट जारी कर दिया है. आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी 1 को सफलतापूर्व क्वॉलिफाई करने वाले 51,979 उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट  rrb.gov.in और rrbapply.gov.in पर या रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

यह परीक्षा कई दिनों में 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. 

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: कैसे करें चेक?

- ऑफिशियल वेबसाइट rrb.gov.in या संबंधित क्षेत्रवार आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.
- RRB NTPC UG Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
-  यहां कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl + F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजें.

एनटीपीसी यूजी भर्ती अभियान का उद्देश्य 3,445 वैकेंसी को भरना है, जिनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2,022 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 361 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पद और ट्रेन क्लर्क के 72 पद शामिल हैं. जिन कैंडिडेट्स ने सीबीटी 1 को पास कर लिया है, वे सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिसकी तारीखें जल्द जारी की जाएंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Tejas Crash in Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, सामने आई खौफनाक Video
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली सुराग
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE