RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026: RRB ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें किन आसान स्टेप को फॉलो करके चेक कर सकते हैं नतीजे...

RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार पहले चरण की इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट या आरआरबी की संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

आरआरबी एनटीपीसी की भर्तियां CEN 07/2025 के अंतर्गत अंडरग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आयोजित की गई थीं. जो उम्मीदवार सीबीटी 1 को पास करेंगे, वे चयन प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए आगे बढ़ेंगे. आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम 17 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

जो उम्मीदवार RRB NTPC UG CBT 1 एग्जाम में शामिल हुए थे, वे चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अगले स्टेप के लिए क्वॉलिफाई किया है या नहीं. रिजल्ट रीजन-वाइज जारी किया गया है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एप्लीकेशन में सिलेक्ट किए गए रेलवे जोन के मुताबिक आरआरबी की रीजनल वेबसाइच चेक करें. आरआरबी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 एग्जाम 7 मई से 20 जून के बीच आयोजित किया गया था. इसके बाद प्रोविजन आंसर की और कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्स शीट 27 जून को जारी की गई थी और आपत्ति के लिए उम्मीदवारों को 5 जुलाई तक का मौका दिया गया था.

RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026: कैसे चेक करें आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट सीबीटी 1 रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट या संबंधित आरआरबी रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

- लेटेस्ट नोटिफिकेशन या रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

- यहां RRB NTPC UG CBT 1 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का पीडीएफ दिखाई देगा.

- पीडीएफ में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर ढूंढें. अपना रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित करके रख लें.



आरआरबी के रीजनल वेबसाइट्स की लिंक

सीबीटी 1 क्वॉलिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को अब सीबीटी 2 की तैयारियों पर फोकस करने की सलाह दी जाती है. दूसरे स्टेप के आधार पर ही यह तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया में कौन आगे बढ़ेगा.