RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एजुकेशन
RRB NTPC Graduate Level Exam Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.
RRB NTPC Graduate Level Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अभ्यर्थी अपना परिणाम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. CBT-1 की परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.
आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और चयनित उम्मीदवारों की सूची डाल दी है. सीबीटी-1 परीक्षा में सफल उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में भाग लेंगे. इस परीक्षा में गलत जवाब पर 1/3 अंक की होगी. इस परीक्षा की पूरी डिटेल RRB ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.
बता दें कि इस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यह भर्ती 8,113 पदों पर हो रही है. इसके लिए 5 जून से 24 जून 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था. परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी. इस टाइम पीरियड के अंदर उम्मीदवारों को 100 प्रश्न हल करने थे. आरआरबी ने इस परीक्षा की 1 जुलाई 2025 को प्रोविजनल आंसर जारी कर दी थी.
RRB NTPC Graduate Level Post:एनटीपीसी के कुल पद
