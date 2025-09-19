RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

RRB NTPC Graduate Level Exam Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.

RRB NTPC Graduate Level Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अभ्यर्थी अपना परिणाम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. CBT-1 की परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.

आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और चयनित उम्मीदवारों की सूची डाल दी है. सीबीटी-1 परीक्षा में सफल उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में भाग लेंगे. इस परीक्षा में गलत जवाब पर 1/3 अंक की होगी. इस परीक्षा की पूरी डिटेल RRB ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

90 मिनट थी परीक्षा की अवधि

बता दें कि इस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यह भर्ती 8,113 पदों पर हो रही है. इसके लिए 5 जून से 24 जून 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था. परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी. इस टाइम पीरियड के अंदर उम्मीदवारों को 100 प्रश्न हल करने थे. आरआरबी ने इस परीक्षा की 1 जुलाई 2025 को प्रोविजनल आंसर जारी कर दी थी.

RRB NTPC Graduate Level Post:एनटीपीसी के कुल पद

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 3144 पद

मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक: 1736 पद

स्टेशन मास्टर: 994 पद

वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट (Senior Clerk Cum Typist): 732 पद

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 1507 पद

