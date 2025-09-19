Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट

Sharad Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

RRB NTPC Graduate Level Exam Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 19, 2025, 07:09 PM IST

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

RRB NTPC Result 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RRB NTPC Graduate Level Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अभ्यर्थी अपना परिणाम रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. CBT-1 की परीक्षा 5 से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी.

आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और चयनित उम्मीदवारों की सूची डाल दी है. सीबीटी-1 परीक्षा में सफल उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में भाग लेंगे. इस परीक्षा में गलत जवाब पर 1/3 अंक की होगी. इस परीक्षा की पूरी डिटेल RRB ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

90 मिनट थी परीक्षा की अवधि

बता दें कि इस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यह भर्ती 8,113 पदों पर हो रही है. इसके लिए 5 जून से 24 जून 2025 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था. परीक्षा की अवधि 90 मिनट की थी. इस टाइम पीरियड के अंदर उम्मीदवारों को 100 प्रश्न हल करने थे. आरआरबी ने इस परीक्षा की 1 जुलाई 2025 को प्रोविजनल आंसर जारी कर दी थी.

RRB NTPC Graduate Level Post:एनटीपीसी के कुल पद

  • गुड्स ट्रेन मैनेजर: 3144 पद
  • मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक: 1736 पद
  • स्टेशन मास्टर: 994 पद
  • वरिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट (Senior Clerk Cum Typist): 732 पद
  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 1507 पद

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 
Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट
Test में नंबर-6 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, भारतीय खिलाड़ियों से महरूम है लिस्ट
Sharad Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE