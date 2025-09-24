RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई

रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी की नई भर्तियां निकाली हैं, यहां जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितना है एप्लीकेशन फॉर्म...

रेलवे में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छा मौका है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी 2025-26 भर्ती के लिए नई नौकरियां निकाली हैं. ऑफिशियल नोटिस में कुल 8,875 वैकेंसी की घोषणा की गई है. इस भर्ती का उद्देश्य रेलवे के ग्रेजुएशन स्तर के पदों को भरना है.

RRB NTPC New Vacancy 2025 किन पदों पर हो रहीं भर्तियां?

इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि शामिल हैं. उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस एग्जाम जैसे चरणों के माध्यम से किया जाएगा.

RRB NTPC New Vacancy 2025 कौन कर सकता है आवेदन?

ग्रेजुएशन और 10+2 पास उम्मीदवारों दोनों इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कुल 8,875 वैकेंसी में से 5,817 स्नातक स्तर के पदों के लिए हैं जिनके लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री आवश्यक है. शेष 3,058 वैकेंसी उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (10+2) पास की है.

आयु सीमा श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है. 12वीं पास पदों के लिए आवेदकों की आयु 18-30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि ग्रेजुएट पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट लागू होती है.

RRB NTPC New Vacancy 2025 चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) शामिल हैं, जिसके बाद आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षण या टाइपिंग/योग्यता परीक्षण होंगे. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. हालांकि नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, लेकिन आवेदन विंडो की सटीक तारीखें अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच होने की उम्मीद है, जिसकी अंतिम तिथि नवंबर या दिसंबर 2025 में पड़ने की संभावना है.

RRB NTPC New Vacancy 2025 कैसे करें आवेदन?

आवेदन केवल आधिकारिक आरआरबी क्षेत्रीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला और पूर्व सैनिक आवेदकों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा. आवेदन प्रक्रिया के दौरान शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाना चाहिए.

RRB NTPC New Vacancy 2025 एग्जाम पैटर्न

सीबीटी-1 एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे (सामान्य जागरूकता से 40, गणित और सामान्य बुद्धि एवं तर्क से 30-30 प्रश्न) जिन्हें 90 मिनट में पूरा करना होगा. सीबीटी-2 जो कुछ खास पदों के लिए है उसमें 120 प्रश्न होंगे (50 सामान्य ज्ञान से, 35 गणित से और 35 सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति से) जिन्हें 90 मिनट में हल करना होगा. दोनों सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे.

