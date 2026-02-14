FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

RRB NTPC Exam Date 2026: कब होगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN 06/2025 के अंतर्गत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (ग्रेजुएट) के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT-I) की संभावित तारीख का ऐलान कर दिया है, जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 14, 2026, 04:40 PM IST

RRB NTPC Exam Date 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए अहम खबर है. रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN 06/2025 के अंतर्गत नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (ग्रेजुएट) के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT-I) की संभावित तारीख का ऐलान करते हुए नोटिस जारी किया है.  यह परीक्षा 16 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी. रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन द्वारा 13 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था.  आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से विस्तृत कार्यक्रम और संबंधित निर्देश देख सकते हैं. 

सीबीटी-I की तिथि और भर्ती संबंधी जानकारी

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (ग्रेजुएट) पदों के लिए CEN 06/2025 के तहत प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक कई दिनों तक आयोजित की जाएगी. यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न पदों के लिए 5,810 वैकेंसी के लिए की जा रही है. यह भर्ती चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट के पदों के लिए हो रही है.

वेतनमान पद के अनुसार लेवल 4 से लेवल 6 तक है. उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए और आयु निर्धारण की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 है. आयु में छूट नियमों के अनुसार लागू है. एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल पदों के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

परीक्षा शहर का लिंक और ई-कॉल लेटर की जानकारी

परीक्षा शहर और तिथि देखने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ट्रेवल अथॉरिटी डाउनलोड करने का लिंक सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइटों पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले एक्टिव कर दिया जाएगा. ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने की प्रक्रिया संबंधित परीक्षा तारीख से चार दिन पहले शुरू हो जाएगी जिसका उल्लेख परीक्षा शहर और तिथि की सूचना देने वाले लिंक में किया गया है. 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें. 

आधिकारिक सूचना यहां पढ़ें

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और आधार संबंधी निर्देश

नोटिस के अनुसार परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले परीक्षा केंद्र पर आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया की जाएगी. उम्मीदवारों को अपना आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड आधार कार्ड का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले उनका आधार कार्ड UIDAI डेटाबेस में अनलॉक स्थिति में हो ताकि रजिस्ट्रेशन और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. भर्ती प्रक्रिया में CBT-I, CBT-II, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा, टाइपिंग कौशल परीक्षा (जहां लागू हो), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं.

