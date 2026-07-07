RRB NTPC CBT 2 Admit Card जारी, एक क्लिक में ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

RRB NTPC CBT 2 Admit Card: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC के सीबीटी-2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके फटाफट आप अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

RRB NTPC CBT-2 का एडमिट कार्ड हुआ जारी

10 जुलाई को होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम

रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं नतीजे

30 जून को जारी हुई थी सीबीटी एग्जाम की सिटी स्लिप

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (NTPC) के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम- II का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 10 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आरआरबी के संबंधित रीजनल ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने एनटीपीसी की सीबीटी-1 एग्जाम को क्वॉलिफाई किया है, वे सीबीटी-2 में शामिल होने के पात्र हैं. एनटीपीसी के सीबीटी-1 एग्जाम के नतीजे 11 जून 2026 को जारी किए गए थे. उम्मीदवार अपना सीबीटी-2 का हॉल टिकट अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और इनरोलमेंट नंबर की मदद से लॉगइन करके एक्सेस कर सकते हैं.

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में कब-क्या हुआ?

इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत इंडियन रेलवे में कुल 5,810 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी को भरा जाना है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और 27 नवंबर 2025 आवेदन की आखिरी तारीख थी. उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक सुधार करने का समय दिया गया था. इसके आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था. पहले स्टेज की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 मार्च को जारी किया गया था और 6 अप्रैल को इस परीक्षा की आंसर की जारी की गई थी.

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: कितनी देनी पड़ी थी एप्लीकेशन फीस?

11 जून को सीबीटी-1 के नतीजों के बाद आरआरबी ने 30 जून को सीबीटी-2 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये और एससी, एसटी, ईबीसी और महिला उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना था. रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक 400 रुपये सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को सीबीटी-1 एग्जाम में शामिल होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे. वहीं, इसके अलावा बाकी कैटिगरी के उम्मीदवारों को पहले स्टेज की परीक्षा में शामिल होने के बाद उनकी पूरी एप्लीकेशन फीस वापस कर दी जाएगी.

RRB NTPC CBT 2 Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले आरआरबी की संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर RRB NTPC CBT-2 Exam 2025 Admit Card के लिंक को ढूंढें और उसपर क्लिक करें.

- अब आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करके कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें.

- आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

RRB NTPC CBT 2 Admit Card एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

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