RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

RRB NTPC CBT 2 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोर कार्ड...

RRB NTPC CBT 2 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 13 अक्तूबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य CEN 05/2024 के तहत भारतीय रेलवे में ग्रेजुएट लेवल के कुल 8,113 पदों को भरना है.

RRB NTPC CBT 2 2025 को कैसे चेक और डाउनलोड करें?

आरआरबी ने जोनवार पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी कर दिया है. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें-

1. उस रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जहां आपने आवेदन किया था.

2. होमपेज पर RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 Link के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

3. जोन-वार पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिखाई देंगे.

4. Find फंक्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करें और अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके खोजें.

5. पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए और भर्ती के बाद के सभी चरणों के लिए इसकी एक प्रति सुरक्षित रखें.

सीबीटी-2 रिजल्ट के बाद क्या होगा?

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में है, उन्होंने सीबीटी-2 सफलतापूर्वक पास कर लिया है. इसके बाद चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे-

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: यह अगला चरण है. चयनित उम्मीदवारों को पात्रता सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और श्रेणी प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) शामिल हैं.

मेडिकल टेस्ट: उम्मीदवारों को रेलवे मानकों के अनुसार जरूरी मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 के रिजल्ट की घोषणा के साथ ही इस विशाल भर्ती अभियान के फाइनल फेज की शुरुआत हो गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल आरआरबी पोर्टल पर ही भरोसा करें और अपुष्ट स्रोतों से जानकारी लेने से बचें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



