FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR समेत देश में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल, ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

दिल्ली-NCR समेत देश में मौसम का हाल: ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

पंजाब: कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी, बोला- सिद्धू मूसेवाला का लिया बदला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय

कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  

कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

RRB NTPC CBT 2 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोर कार्ड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 16, 2025, 10:33 AM IST

RRB NTPC CBT 2 2025 Graduate का रिजल्ट जारी, जानें अब आगे क्या होगा?

RRB NTPC CBT 2 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RRB NTPC CBT 2 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 13 अक्तूबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य CEN 05/2024 के तहत भारतीय रेलवे में ग्रेजुएट लेवल के कुल 8,113 पदों को भरना है. 

RRB NTPC CBT 2 2025 को कैसे चेक और डाउनलोड करें?

आरआरबी ने जोनवार पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी कर दिया है. अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें- 
1. उस रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जहां आपने आवेदन किया था.
2. होमपेज पर RRB NTPC Graduate CBT-2 Result 2025 Link के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
3. जोन-वार पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिखाई देंगे.
4. Find फंक्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करें और अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके खोजें.
5. पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए और भर्ती के बाद के सभी चरणों के लिए इसकी एक प्रति सुरक्षित रखें.

सीबीटी-2 रिजल्ट के बाद क्या होगा?

जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में है, उन्होंने सीबीटी-2 सफलतापूर्वक पास कर लिया है. इसके बाद चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: यह अगला चरण है. चयनित उम्मीदवारों को पात्रता सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और श्रेणी प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) शामिल हैं.

मेडिकल टेस्ट: उम्मीदवारों को रेलवे मानकों के अनुसार जरूरी मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा.

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी-2 के रिजल्ट की घोषणा के साथ ही इस विशाल भर्ती अभियान के फाइनल फेज की शुरुआत हो गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल आरआरबी पोर्टल पर ही भरोसा करें और अपुष्ट स्रोतों से जानकारी लेने से बचें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Paush Amavasya 2025: 18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
18 या 19 किस तारीख में है आमवस्या, जानें पौष अमावस्या का महत्व से लेकर पूजा विधि और उपाय
कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम  
कौन है दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी? डॉल की तरह दिखने वाले इस यंगमैन के सड़क पर निकलते ही ट्रैफिक हो जाता है जाम
ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट
ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट
इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम
इन 5 जानवरों के बेहद लंबे और सिल्की होते हैं बाल, जरूरत पड़ने पर करते हैं गुप्त हथियार का काम
कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी
कछुए की चाल में भी दो घंटे में नाप लेंगे पूरा जिला, भारत के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की ये बातें हैरान कर देंगी
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
Numerology: माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता
माता पिता को कर्ज और गरीबी से निकाल देते हैं इन तारीखों में जन्मे बेटा बेटी, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर पाते हैं सफलता
Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन
Kharmas 2025: खरमास के दौरान गलती से भी न करें ये काम, समस्याओं से भर जाएगा जीवन
MORE
Advertisement