RRB NTPC Answer Key 2026: आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की जारी, चेक कर लीजिए कितने सवाल हुए सही

एजुकेशन
RRB NTPC Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रेजुएट लेवल की आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 की आंसर की जारी कर दी है. इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें उत्तर कुंजी...
RRB NTPC Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रेजुएट लेवल की आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 की आंसर की जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. आरआरबी एनटीपीसी आंसर की में परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही जवाब दिए गए हैं. यह आंसर की परीक्षा के खत्म होने के बाद जारी की गई है जिससे उम्मीदवार अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकें.
आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2026 है. आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 50 रुपये का शुल्क देना होगा. यह भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा. अगर ऑब्जेक्शन वैलिड पाया जाता है तो बैंक चार्ज काटकर यह शुल्क उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा. आंसर की पर ऑब्जेक्शन की समय सीमा खत्म होने के बाद सभी ऑब्जेक्शन को रिव्यू किया जाएगा और इसी के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार किया जाएगा. इसके बाद बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट भी जारी करेगा. आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 से 27 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी.
उम्मीदवार अपना आंसर की चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- जिस रीजनल आरआरबी के लिए आपने आवेदन किया है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या rrbcdg.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद RRB NTPC Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अब आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहां आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी आंसर की दिखाई देगी.
- पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव रख लें.
RRB NTPC Answer Key 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक https://www.rrbchennai.gov.in/downloads/Objection%20Tracker%20CBT%20I%2006-2025%20NTPC%20Graduate%20English-combined.pdf
RRB NTPC Answer Key पर ऑब्जेक्शन करने का डायरेक्ट लिंक
अहमदाबाद: rrbahmedabad.gov.in
अजमेर: rrbajmer.gov.in
प्रयागराज: rrbpryj.gov.in
भोपाल: rrbbhopal.gov.in
बिलासपुर: rrbbilaspur.gov.in
चंडीगढ़: rrbcdg.gov.in
चेन्नई: rrbchennai.gov.in
गुवाहाटी: rrbguwahati.gov.in
कोलकाता: rrbkolkata.gov.in
मुंबई: rrbmumbai.gov.in
पटना: rrbpatna.gov.in
रांची: rrbranchi.gov.in
सिलिगुड़ी: rrbsiliguri.gov.in
ध्यान रहे आरआरबी हर सही जवाब पर एक नंबर देगा और हर गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काट लेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों से ऑफिशियल वेबसाइट और आरआरबी की रीजनल वेबसाइट्स को विजिट करने की सलाह दी जाती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.