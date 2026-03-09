RRB NTPC Admit Card 2026: कब जारी होगा आरआरबी एनटीपीसी का एडमिट कार्ड? 16 मार्च से शुरू हो रहा एग्जाम

FacebookTwitterYoutubeInstagram
RRB NTPC Exam City Intimation Admit Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब जारी होगा इस परीक्षा का हॉल टिकट और कैसे इसे कर पाएंगे डाउनलोड...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 09, 2026, 10:20 AM IST

RRB NTPC Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. अब उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड परीक्षा की तारीख से चार दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा के दिन के निर्देशों सहित अहम जानकारी होगी. उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ अपना एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड लाना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी.

आरआरबी एनटीपीसी के पहले चरण का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीटी 1) 16 से 27 मार्च 2026 तक देश भर के कई केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए काम नहीं आएगा बल्कि उन्हें अपने साथ एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी होगी. सिटी इंटीमेशन स्लिप से उम्मीदवार सिर्फ इस बात का पता लगा पाएंगे कि उनका एग्जाम सेंटर कहां होगा और इसी के आधार पर वे अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर पाएंगे. 

CBT 1 के लिए RRB NTPC सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RRB NTPC Admit Card 2026: कैसे चेक कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके इसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. 
- सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाएं.
- अब यहां एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाकर RRB NTPC Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां अपने पूछे गए डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करें
- लॉगइन करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

RRB NTPC Admit Card 2026: सीबीटी 1 एग्जाम और भर्ती से जुड़ी डिटेल्स

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 से 27 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा इंडियन रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल की हजारों वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित की जा रही है. इसके भर्ती प्रक्रिया में कई चरण जैसे सीबीटी 1, सीबीटी 2 और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट शामिल हैं. पहले चरण में पास होने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होने के पात्र होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

