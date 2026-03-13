RRB NTPC Admit Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, 16 अप्रैल से शुरू हो रहा CBT 1 एग्जाम

RRB NTPC Admit Card 2026: RRB ने CBT 1 (कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम) के लिए आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

RRB NTPC Admit Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने CBT 1 (कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम) के लिए आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिगरी (NTPC ) की भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट rrb.digialm.com से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ग्रेजुएट लेवल के इन पदों के लिए सीबीटी 1 परीक्षा 16 से 27 मार्च 2026 तक भारत भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. एडमिट कार्ड एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र का पता जैसी अहम जानकारी शामिल होती है.

RRB NTPC परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी हो चुकी है. आरआरबी ने उम्मीदवारों को उनके निर्धारित परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख के बारे में सूचित करने के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की थी. इससे उम्मीदवार को परीक्षा से पहले यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलती है. हालांकि उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होता कि एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए यह स्लिप काम नहीं आएगी बल्कि एडमिट कार्ड के जरिए ही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो पाएंगे.

RRB NTPC 2026 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

- आरआरबी की ऑफिशियल रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

- RRB NTPC Graduate Level CBT 1 Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड जाकर एंटर करें.

- स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

RRB NTPC 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RRB NTPC Admit Card 2026: आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए चयन प्रक्रिया

एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आम तौर पर कई चरण शामिल होते हैं. इसमें सीबीटी 1 (कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम), सीबीटी 2, पद के आधार पर स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट जैसे चरणों को पार करके उम्मीदवार सिलेक्ट होते हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा वाले दिन उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य है.

