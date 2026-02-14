RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

एजुकेशन
RRB ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 की तारीखों में बदलाव किया है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. जानें डिटेल्स...
RRB JE Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 की तारीखों में बदलाव किया है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए संबंधित रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइटों पर परीक्षा की नई तारीख और शहर की जानकारी उपलब्ध है. कंप्यूटर आधारित आरआरबी जेई परीक्षा 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को निर्धारित है.
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत भरी जाने वाली पदों की संख्या 2,569 से बढ़कर 2,585 हो गई है. चेन्नई और जम्मू-श्रीनगर क्षेत्रों में अब ज्यादा वैकेंसियां हैं. आरआरबी चेन्नई में कुल पदों में से 169 पद हैं जबकि आरआरबी जम्मू-श्रीनगर में 95 पद हैं.
उम्मीदवार अपना एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: संबंधित आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2: होमपेज पर RRB JE Exam City Information Slip के लिंक पर क्लिक करें.
3: एक नए पेज पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने के लिए कहा जाएगा.
4: अपने डिटेल्स भरकर सबमिट करें.
5: आपकी परीक्षा के लिए शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी.
6: इसे अपने कंप्यूटर में सेव करें और बाद में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें.
परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा. स्टूडेंट्स को अपने प्रमाणित आधार कार्ड की प्रिंटेंड कॉपी या मूल कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें परीक्षा के दिन किसी भी समस्या से बचने के लिए rrbapply.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए.
परीक्षा से लगभग चार दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है. सिटी स्लिप के विपरीत एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता दिया जाएगा.
आवेदकों को सिटी स्लिप में दी गई हर जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत क्षेत्रीय आरआरबी के ध्यान में लाना जरूरी है. इस पर्ची का इस्तेमाल करके उम्मीदवार अंतिम समय में होने वाली यात्रा से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और परीक्षा की तैयारी पहले से कर सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से