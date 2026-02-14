FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB NTPC Exam Date 2026: कब होगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

RRB NTPC Exam Date 2026: कब होगी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा? यहां चेक करें ऑफिशियल नोटिस

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

PSSSB Excise Inspector Recruitment 2026: इस राज्य में एक्साइज इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन

4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 की तारीखों में बदलाव किया है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 14, 2026, 05:25 PM IST

RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा की तारीख बदली, जारी हुआ सिटी स्लिप, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

RRB JE Exam Date 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

RRB JE Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 की तारीखों में बदलाव किया है. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप भी जारी कर दी गई है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए संबंधित रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइटों पर परीक्षा की नई तारीख और शहर की जानकारी उपलब्ध है. कंप्यूटर आधारित आरआरबी जेई परीक्षा 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को निर्धारित है.

RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी ने बढ़ाए पद

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत भरी जाने वाली पदों की संख्या 2,569 से बढ़कर 2,585 हो गई है. चेन्नई और जम्मू-श्रीनगर क्षेत्रों में अब ज्यादा वैकेंसियां हैं. आरआरबी चेन्नई में कुल पदों में से 169 पद हैं जबकि आरआरबी जम्मू-श्रीनगर में 95 पद हैं.

RRB JE Exam Date 2026: कैसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप?

उम्मीदवार अपना एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 

1: संबंधित आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2: होमपेज पर RRB JE Exam City Information Slip के लिंक पर क्लिक करें. 
3: एक नए पेज पर आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने के लिए कहा जाएगा.
4: अपने डिटेल्स भरकर सबमिट करें.
5: आपकी परीक्षा के लिए शहर की पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देगी.
6: इसे अपने कंप्यूटर में सेव करें और बाद में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें.

RRB JE Exam Date 2026: आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा. स्टूडेंट्स को अपने प्रमाणित आधार कार्ड की प्रिंटेंड कॉपी या मूल कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें परीक्षा के दिन किसी भी समस्या से बचने के लिए rrbapply.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए.

RRB JE Exam 2026 कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

परीक्षा से लगभग चार दिन पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. सिटी इंटिमेशन स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है. सिटी स्लिप के विपरीत एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता दिया जाएगा.

आवेदकों को सिटी स्लिप में दी गई हर जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत क्षेत्रीय आरआरबी के ध्यान में लाना जरूरी है. इस पर्ची का इस्तेमाल करके उम्मीदवार अंतिम समय में होने वाली यात्रा से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और परीक्षा की तैयारी पहले से कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
वो 4 फिल्में, जिन्हें Amitabh Bachchan की 1 छोटी सी झलक ने बनाया ब्लॉकबस्टर
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Panchmukhi Shivaling: महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
महाशिवरात्रि पर पंचमुखी शिवलिंग की पूजा सबसे शक्तिशाली क्यों मानी गई है? जान लें पूजा विधि और सिद्धि पूजा का महत्व
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?
क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
MORE
Advertisement