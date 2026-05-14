RRB JE CBT 1 Result 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 1 पास कर लिया? अब जानें आगे की प्रोसेस का पूरा रोडमैप

RRB JE CBT 1 Result 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर CBT 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, जानें अब भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण कौन-सा है और कैसे मिलेगी फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह...

RRB JE CBT 1 Result 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर CBT 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आरआरबी के रीजनल पोर्टल्स पर जाकर अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आरआरबी जेई की सीबीटी 1 परीक्षा 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इसके बाद बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर की 5 मार्च 2026 को जारी की थी. जो कैंडिडेट्स CBT 1 में पास हुए हैं, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी CBT 2 में बैठने के पात्र होंगे.

RRB JE CBT 1 Result 2026: RRB JE CBT 1 का रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपना आरआरबी जेई सीबीटी 1 के नतीजे चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- इसके लिए सबसे पहले आरआरबी की रीजनल वेबसाइट्स पर जाएं.

- यहां CEN 05/2025 Result या RRB JE CBT 1 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको आरआरबी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर चेक करने के लिए Ctrl+F फंक्शन का इस्तेमाल करें.

आरआरबी जूनियर इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में आयोजित की जाती है. इसमें CBT 1, CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट शामिल होता है. आरआरबी ने साफ किया है कि सीबीटी 1 केवल योग्यता परीक्षा है, जबकि सीबीटी 2 के नंबरों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. ये दोनों ही परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं जिनका मार्किंग सिस्टम समान है.

RRB JE CBT 1 Result 2026: CBT 1 के नतीजों के बाद अब आगे क्या?

आरआरबी ने बताया है कि CBT 2 की परीक्षा की तारीखों की घोषणा उचित समय पर अलग से की जाएगी. अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स, एसएमएस और ईमेल अलर्ट से अपडेट दिया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CBT 2 के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. बोर्ड ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्थायी बनी हुई है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता, गलत सूचना या कदाचार पाए जाने पर उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है.

आरआरबी के नोटिफिकेशन में इस बात पर जोर दिया गया है कि दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा पास करने मात्र से रेलवे में नियुक्ति की गारंटी नहीं मिलती. यह भर्ती अभियान तकनीकी पदों के लिए रेलवे की प्रमुख भर्तियों में से एक माना जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं.



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