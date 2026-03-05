RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB JE Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 5 मार्च 2026 को शाम 4 बजे जूनियर इंजीनियर (RRB) की सीबीटी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

ऑब्जेक्शन करने की विंडो 11 मार्च 2026 को (रात 11:59 बजे) तक खुली रहेगी और ऑब्जेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न ₹50 का शुल्क देना होगा. रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्ती के अगले चरण के लिए उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1 परीक्षा 2026 आयोजित की. यह परीक्षा 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से रेलवे में विभिन्न तकनीकी पदों के लिए 2,585 वैकेंसी भरी जाएंगी.

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर की आंसर की कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार जूनियर इंजीनियर की सीबीटी परीक्षा की आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- RRB JEE Answer Key के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- आपकी रेलवे जूनियर इंजीनियर की आंसर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- इसे डाउनलोड करें और अपने प्रश्नों का मिलान इससे करें

- अगर आपको किसी जवाब में गड़बड़ी लगती है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं.

- उस जवाब को चुनें और इसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

- प्रत्येक आपत्ति के लिए ₹50 का भुगतान करें और ऑब्जेक्शन सबमिट करें.

- उम्मीदवार एक समय में केवल एक ही सवाल पर आपत्ति उठा सकते हैं.

RRB JE CBT 1 आंसर की डाउनलोड करने का लिंक

RRB JE CBT 1 आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का लिंक

RRB JE आंसर की 2026 के बाद क्या होगा?

ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा खत्म होने के बाद आरआरबी सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा करेगा और फाइनल आंसर की जारी करेगा. रिवाइज्ड उत्तरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा. जो उम्मीदवार सीबीटी 1 में पास होंगे, वे अगले चरण में शामिल होने के पात्र होंगे.



