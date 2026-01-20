FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

नितिन के पास नई ऊर्जा और अनुभव-PM मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी, 'नितिन नबीन ने हर जगह खुद को साबित किया', जिम्मेदारी से संकल्प और मजबूत होता है- PM | BJP एक संस्कार, एक परिवार- PM मोदी, PM बनने से पहले एक कार्यकर्ता हूं- मोदी, BJP में अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं- PM मोदी | 'BJP ने शून्य से शिखर तक का सफर देखा है', नितिन नबीन सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने-PM | नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन हम सबके अध्यक्ष हैं- PM मोदी, नितिन नबीन के पास युवा ऊर्जा-PM मोदी, BJP में नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं- PM मोदी

एजुकेशन

RRB Group D Update: रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर भर्ती की आवेदन तारीख में बदलाव, जानें कब से कब तक भर सकेंगे फॉर्म

RRB Group D 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 22,000 चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. हालांकि आरआरबी ने आवेदन की तारीख में बदलाव किया है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 20, 2026, 11:03 AM IST

RRB Group D Update

RRB Group D 2026: अगर आप रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 22,000 चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. हालांकि आरआरबी ने आवेदन की तारीख में बदलाव किया है. अब इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी की बजाय 31 जनवरी 2026 से शुरू होगी. 

RRB Group D 2026: अहम तारीखें

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत- 31 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 2 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे)

RRB Group D 2026: पात्रता मानदंड

रेलवे ग्रुप डी की ये भर्तियां अधिकतर इंजीनियरिंग विभागों जैसे  ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV के लिए है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए. आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल  और एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

RRB Group D 2026: चयन प्रक्रिया, वेतन  और आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित है. सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ₹400 वापस कर दिए जाएंगे. यह भर्ती उम्मीदवारों को कई चरणों पर परखकर की जाएगी.  योग्य उम्मीदवारों के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) आयोजित की जाएगी. सीबीटी में सामान्य विज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे. पीईटी में भारोत्तोलन और लंबी दूरी की दौड़ जैसे शारीरिक कार्य शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-1 में रखा जाएगा और उनका प्रारंभिक वेतन ₹18,000 प्रति माह होगा.

उम्मीदवारों के लिए अहम निर्देश

एक से अधिक आवेदन जमा करने पर आवेदन रद्द हो जाएगा. हालांकि आप एक ही आरआरबी फॉर्म में कई पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. रोजगार अधिसूचना (सीईएन संख्या 09/2025) में अंतिम पात्रता, वैकेंसी की सटीक जानकारी और पदवार शैक्षणिक योग्यता (आईटीआई बनाम 10वीं पास) स्पष्ट की जाएगी. इससे पहले की सभी जानकारी प्रोविजनल है जिसमें बदलाव हो सकते हैं.

आरआरबी की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण सलाह में कहा गया है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार कार्ड की जानकारी खासतौर पर नाम, जन्मतिथि और फोटो सही हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट पर दी गई जानकारी से पूरी तरह मेल खाती हो. गलत जानकारी के कारण आवेदन और भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइटों को बुकमार्क कर लें और सभी अंतिम नियमों और प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत सीईएन पर ही भरोसा करें. 31 जनवरी से पहले का समय सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने और वेरिफाई करने में लगाएं.

