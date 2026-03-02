FacebookTwitterYoutubeInstagram
RRB Group D Last Date: रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो आज बंद करने वाला है. अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया तो ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in के इस डायरेक्ट लिंक पर आवेदन कर सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 02, 2026, 12:12 PM IST

RRB Group D Last Date: रेलवे चतुर्थ श्रेणी के कुल 22195 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज, फटाफट करें अप्लाई

RRB Group D Last Date (सांकेतिक तस्वीर)

RRB Group D Last Date: अगर आपने रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप डी के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए. आज बोर्ड इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद करने वाला है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 22,195 लेवल 1 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें आज रात आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. यह भर्ती भारतीय रेलवे की विभिन्न इकाइयों के लिए आयोजित की जा रही है. 

आवेदन केवल ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं. आज के बाद कोई भी नया रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी शुल्क का भुगतान करें ताकि एप्लीकेशन को अस्वीकार न किया जाए. 

RRB Group D Last Date: आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी डिटेल्स और पात्रता मानदंड

इस भर्ती अभियान के तहत लेवल 1 के 22,195 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें विभिन्न रेलवे विभागों में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और असिस्टेंट की भूमिकाएं शामिल हैं. उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी. आवेदकों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास होना चाहिए या ऑफिशियल वेबसाइट में उल्लिखित संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए.
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी उनके सर्टिफिकेट से मेल खाती हो.

RRB Group D Last Date: एप्लीकेशन फीस और करेक्शन विंडो

सामान्य और ओबीसी कैटिगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये का भुगतान करना होगा. इस राशि में से 400 रुपये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में शामिल होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है. परीक्षा में शामिल होने के बाद पूरी राशि वापस कर दी जाएगी. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख अलग से घोषित की जाएगी. एक सीमित अवधि के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी. रिवाइज्ड विंडो भी खोली जाएगी. उम्मीदवार करेक्शन विंडो का भुगतान करके कुछ डिटेल्स में बदलाव कर सकेंगे. 

RRB Group D Last Date: आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

RRB Group D Last Date: चयन प्रक्रिया और आगे के चरण

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगी. परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़े अपडेटस के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहना चाहिए. रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद बोर्ड आवेदनों की जांच शुरू कर देगा. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ के लिए जमा किए गए फॉर्म और फीस पेमेंट की एक कॉपी अपने पास रखें. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

