RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date: रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN संख्या 09/2025 के तहत 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

RRB Group D Last Date: अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते थे लेकिन अबतक भर नहीं पाए तो आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN संख्या 09/2025 के तहत 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इस भर्ती अभियान में ग्रुप डी कैटिगरी में कुल 22,195 वैकेंसी पर भर्तियां चल रही हैं. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख और समय को बढ़ाकर 9 मार्च 2026 (23:59 बजे) कर दिया गया है.

RRB Group D Last Date: कब तक कर सकेंगे एप्लीकेशन फीस का पेमेंट?

इससे पहले इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 थी. वहीं एप्लीकेशन फीस भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च 2026 (23:59 बजे) से बढ़ाकर 11 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) तक कर दिया गया है. एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन और रिवाइज्ड फीस भुगतान के लिए अब उम्मीदवारों को 12 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) तक का समय दिया जाएगा. पहले यह सुविधा 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) तक ही उपलब्ध थी.

'Create an Account' फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी और चुने गए रेलवे जोन को बदला नहीं जा सकता है. पात्र लेखक उम्मीदवारों को 22 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 के बीच आवेदन पोर्टल पर अपने लेखक से जुड़ी डिटेल्स जमा करनी होगी. इस प्रक्रिया के लिए पहले नोटिफाइड तारीखें 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 थीं.



RRB Group D Last Date: पात्रता मानदंड और फीस पेमेंट

पात्रता मानदंड और फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा. आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान या यूनिवर्सिटी से 2 मार्च 2026 को या उससे पहले सीईएन संख्या 09/2025 में उल्लिखित निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए. आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल है.

ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है जिसमें से 400 रुपये बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिए जाएंगे, जब उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा, जो परीक्षा में शामिल होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे. बोर्डों ने कहा कि सीईएन संख्या 09/2025 के दूसरे सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइटों पर जाएं.