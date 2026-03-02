FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस खाली कराया गया, लेबनान की यात्रा करने से बचें-साइप्रस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

ये हेल्दी फूड्स हैं Ozempic जैसी दवाओं का विकल्प! नेचुरल तरीके से Weight Loss करना है तो डाइट में कर लें शामिल

ये हेल्दी फूड्स हैं Ozempic जैसी दवाओं का विकल्प! नेचुरल तरीके से Weight Loss करना है तो डाइट में कर लें शामिल

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

फोन बंद-सोशल मीडिया से दूरी... मैच जिताने के बाद Sanju Samson ने खोला बड़ा राज, बताया कैसा हुआ बेहतरनी कमबैक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date: रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN संख्या 09/2025 के तहत 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 02, 2026, 05:49 PM IST

RRB Group D Last Date: RRB ग्रुप डी आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक भर पाएंगे फॉर्म

RRB Group D Last Date (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    RRB Group D Last Date: अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते थे लेकिन अबतक भर नहीं पाए तो आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्डों ने CEN संख्या 09/2025 के तहत 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इस भर्ती अभियान में ग्रुप डी कैटिगरी में कुल 22,195 वैकेंसी पर भर्तियां चल रही हैं. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख और समय को बढ़ाकर 9 मार्च 2026 (23:59 बजे) कर दिया गया है.

    RRB Group D Last Date: कब तक कर सकेंगे एप्लीकेशन फीस का पेमेंट?

    इससे पहले इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 थी. वहीं एप्लीकेशन फीस भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च 2026 (23:59 बजे) से बढ़ाकर 11 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) तक कर दिया गया है. एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन और रिवाइज्ड फीस भुगतान के लिए अब उम्मीदवारों को 12 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026  (रात 11:59 बजे) तक का समय दिया जाएगा. पहले यह सुविधा 5 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 (रात 11:59 बजे) तक ही उपलब्ध थी.

    'Create an Account' फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी और चुने गए रेलवे जोन को बदला नहीं जा सकता है. पात्र लेखक उम्मीदवारों को 22 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 के बीच आवेदन पोर्टल पर अपने लेखक से जुड़ी डिटेल्स जमा करनी होगी. इस प्रक्रिया के लिए पहले नोटिफाइड तारीखें 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 थीं.
    RRB Group D Last Date

    RRB Group D Last Date: पात्रता मानदंड और फीस पेमेंट

    पात्रता मानदंड और फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा. आवेदकों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान या यूनिवर्सिटी से 2 मार्च 2026 को या उससे पहले सीईएन संख्या 09/2025 में उल्लिखित निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं होनी चाहिए. आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल है.

    ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

    सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है जिसमें से 400 रुपये बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिए जाएंगे, जब उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा, जो परीक्षा में शामिल होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे. बोर्डों ने कहा कि सीईएन संख्या 09/2025 के दूसरे सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और उम्मीदवारों को सलाह दी कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइटों पर जाएं.

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
    T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
    ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
    ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
    T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
    T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
    Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
    Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
    पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
    पृथ्वी की सबसे गहरी गुफा कहां है? जानें यहां अंधेरे में कैसे सांस लेता है जीवन
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
    साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
    Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
    Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
    Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
    2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
    Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
    इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
    Numerology: कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
    कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’
    MORE
    Advertisement