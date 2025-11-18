RRB Group D Exam Date 2025: कब होंगी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं? RRB ने जारी कर दिया टाइम टेबल

RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें कब होगी परीक्षा और उम्मीदवार कब से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड...

RRB Group D Exam Date 2025: रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं की जानकारी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. अब यह परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी 2025 परीक्षा का सिटी स्लिप 19 नवंबर को जारी किया जाएगा.

रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी भर्ती (सीईएन नंबर 08/2024) प्रशासनिक कदमों, कानूनी बाधाओं और आखिरी समय के फेरबदल से लंबे समय तक गुजरी है जिसकी वजह से 17 नवंबर से होने वाली इस परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था. बता दें इस भर्ती के लिए 1.08 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है.

RRB Group D 2025 कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सिटी स्लिप?

- आरआरबी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है.

- आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें .

- लॉगिन क्रेडेंशियल के रूप में एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करें.

- आरआरबी ग्रुप डी सिटी स्लिप 2025 का पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

RRB Group D 2025 कब डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

आरआरबी ग्रुप डी हॉल टिकट 2025 परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा यानी आप एडमिट कार्ड 24 नवंबर तक डाउनलोड कर पाएंगे. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगइन डिटेल्स से इसे डाउनलोड कर पाएंगे.

RRB Group D 2025 एग्जाम पैटर्न

आरआरबी ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. यह 90 मिनट की ऑनलाइन परीक्षा है जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे. इसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क, सामान्य विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले से सवाल आएंगे.

