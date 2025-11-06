टल गई RRB Group D की परीक्षा? जानें वायरल हो रहे नोटिस की क्या है सच्चाई

आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें इन परीक्षाओं के जनवरी में होने की बात कही जा रही है, जानें इन खबरों में कितनी सच्चाई है...

रेलवे भर्ती बोर्ड ने CEN 08/2024 के अंतर्गत लेवल 1 पदों के लिए RRB ग्रुप D 2025 की आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. RRB भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार RRB ग्रुप D CBT परीक्षा 2025 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक कई चरणों में आयोजित होने की उम्मीद है. हालांकि परीक्षा की तारीखों की पुष्टि 4 नवंबर 2025 को होने वाली अदालती सुनवाई पर निर्भर करेगी जिसका आधिकारिक निर्णय जल्द ही जारी होने की संभावना है.

आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा तारीख पर लेटेस्ट अपडेट

आधिकारिक सूचना के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के 17 नवंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है. घोषित कार्यक्रम में अभी तक कोई अपडेट या बदलाव नहीं किया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा परीक्षा तिथियों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद, आरआरबी शहर सूचना पर्ची और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखते रहें.

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों के बारे में फर्जी नोटिस

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 की नई तारीखों के बारे में एक नोटिस फिलहाल सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की जा रही है जिसमें दावा किया गया है कि यह परीक्षा अब 4 जनवरी 2026 से 17 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी.

सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही करें भरोसा

हालांकि ऐसी कोई जानकारी RRB की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है इसलिए उम्मीदवारों को इस वायरल हो रहे नोटिस को गलत मानना चाहिए. जब ​​तक आधिकारिक RRB पोर्टल पर अपडेट प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक इस सूचना की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती. परीक्षा से संबंधित सटीक अपडेट के लिए केवल ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करना सबसे अच्छा है.

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 शुरू में 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली थी. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अवमानना ​​याचिका के बाद स्थगन आदेश जारी कर सभी संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी. इसके बाद मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को स्थानांतरित कर दिया गया जिसने रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) को अंतिम फैसला आने तक आगे की कार्रवाई स्थगित करने का निर्देश दिया. देश भर के अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

