Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे ने जारी की ग्रुप डी परीक्षा की सिटी स्लिप, rrbapply.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी की 27 नवंबर से होने वाली परीक्षाओं के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. rrbapply.gov.in पर जाकर ऐसे चेक करें सिटी स्लिप

जया पाण्डेय

Updated : Nov 19, 2025, 11:51 AM IST

RRB Group D Exam City Slip 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी की 27 नवंबर से होने वाली परीक्षाओं के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है. 

आरआरबी की मानक प्रक्रिया के अनुसार ग्रुप डी सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड उम्मीदवारों की परीक्षा की तारीख से चार दिन पहले जारी किया जाएगा. आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी.

RRB Group D Exam City Slip 2025: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

अपने आवंटित परीक्षा शहर की जांच करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल आरआरबी पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं.
2: होमपेज पर जाकर RRB Group D Exam City Intimation Slip 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
4: आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे चेक करें.
5: आप अपना ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

रेलवे ग्रुप डी के सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझने की गलती न करें. इसमें सिर्फ परीक्षा शहर के बारे में जानकारी दी गई होगा, न कि एग्जाम सेंटर या रिपोर्टिंग टाइम की नहीं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स के लिए नियमित तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

आरआरबी ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखें क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निर्देशों सहित आगे की जानकारी ऑफिशियल माध्यमों से दी जाएगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार भी पात्रता के अनुसार अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना फ्री ट्रैवल अथॉरिटी पास डाउनलोड कर सकेंगे.

