RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ने ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का बदला शेड्यूल, यहां जानें अब कब होगी परीक्षा

RRB Group D New Exam Date 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 पदों के लिए परीक्षा की तारीखों को रिवाइज कर दिया है. ये परीक्षाएं अब 1 से 16 जनवरी के बीच होने के बजाय 8 और 9 जनवरी 2026 और 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी परीक्षा तिथि, शहर की सूचना और ट्रैवल अथॉरिटी (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए) डाउनलोड कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर बोर्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप एक्टिव होने पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी उम्मीदवारों को सूचित करेगा. इंटीमेशनल स्लिप में दिए गए परीक्षा तारीख से चार दिन पहले ई-कॉल लेटर डाउनलोड किए जा सकते हैं.

RRB Group D Exam 2025: किन पदों पर हो रहीं भर्तियां

इंडियन रेलवे में 7वें सीपीसी वेतनमान के लेवल 1 पर 1,03,769 खाली पदों को भरने के लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 आयोजित की जा रही है. इन पदों में असिस्टेंट (वर्कशॉप), असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट डिपो (स्टोर्स) जैसे पद शामिल हैं.

आरआरबी ग्रुप डी 2025: परीक्षा पैटर्न

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. इसमें उम्मीदवारों से 4 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे जिसमें जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे.

किसी भी सवाल या समस्या के समाधान के लिए उम्मीदवार आरआरबी हेल्पडेस्क से +91 9513631887 पर संपर्क कर सकते हैं, जो सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है.

