FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हिमंता बिस्वा के विवादित वीडियो का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर सुनवाई से इनकार, SC ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा, हिमंता पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

आरआरबी ग्रुप डी का सीबीटी एग्जाम आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2026 को खत्म हुआ और उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया में अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. जानें कब जारी होगी आंसर की...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 16, 2026, 01:15 PM IST

RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

RRB Group D Answer Key 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे ग्रुप डी का CBT (Computer Based Test) खत्म होने के बाद अब इसकी आंसर की जारी होने की उम्मीद है. परीक्षा का चरण आधिकारिक तौर पर 10 फरवरी 2026 को खत्म हुआ और उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया में अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि बोर्ड ने आंसर की जारी करने की ऑफिशियल तारीख का ऐलान नहीं किया है लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर प्रोविजनल आंसर की फरवरी के आखिर तक जारी होने की संभावना है. आमतौर पर फाइनल एग्जाम सेशन के कुछ हफ्तों के अंदर आंसर की जारी की जाती है इसलिए उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की समीक्षा करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

RRB Group D Answer Key 2026: लंबी अवधि में आयोजित की गई थीं परीक्षाएं

आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किया गया था. यह परीक्षा 32,438 लेवल 1 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित की गई थी. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को देखते हुए परीक्षा को विभिन्न क्षेत्रों में कई चरणों में आयोजित किया गया था इसलिए आंसर की सभी चरणों के पूरा होने के बाद ही जारी की जाती है. परीक्षा के बाद प्रोविजनल की अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का मिलान करने और किसी गड़बड़ी पर ऑब्जेक्शन करने का मौका देती है. आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद आरआरबी सभी आपत्तियों की समीक्षा करता है. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाती है और उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है.

RRB Group D Answer Key 2026: कैसे चेक कर पाएंगे आंसर की?

आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी होने के बाद  ऑफिशियल आरआरबी डिजीएलएमएस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद वे आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे. उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की को डाउनलोड कर सकेंगे-
- आरआरबी डिजीएलएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- RRB Group D Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें. 
- स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देखें
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि फाइनल रिजल्ट घोषित होने तक आंसर की की एक कॉपी अपने पास रखें.

RRB Group D Answer Key 2026: आगे क्या होगा?

आपत्तियों की समीक्षा के बाद आरआरबी फाइनल आंसर की जारी करेगा और इसके बाद सीबीटी का रिजल्ट घोषित होगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश करेंगे. फिलहाल उम्मीदवारों को नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहना चाहिए क्योंकि आंसर की जल्द ही जारी होने की उम्मीद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
MORE
Advertisement
धर्म
Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
MORE
Advertisement