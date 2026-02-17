RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

एजुकेशन
RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. आरआरबी ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपनी आंसर शीट भी देख सकते हैं और किसी भी विवादित जवाब को चुनौती दे सकते हैं.
आरआरबी ग्रुप डी की सीबीटी परीक्षा 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. लगभग 32,438 लेवल 1 वैकेंसी के लिए इस भर्ती अभियान में देशभर से उम्मीदवारों की भारी भागीदारी देखी गई.
उम्मीदवार अपनी आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. ऑफिशियल आरआरबी डिजीएलएमएस वेबसाइट या अपने रीजनल आरआरबी पोर्टल पर जाएं.
2. होमपेज पर RRB Group D Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड एंटर करें.
4. प्रोविजनल आंसर की और अपनी आंसर शीट को देखें और डाउनलोड करें.
5. भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने पास रख लें.
रेलवे भर्ती बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है जो आंसर की के किसी जवाब को गलत मानते हैं. आपत्तियां 23 फरवरी 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं. प्रत्येक आपत्ति के लिए 50 रुपये (साथ ही लागू बैंक शुल्क) का शुल्क लिया जाएगा. अगर बोर्ड आपत्ति को वैध पाता है तो शुल्क की राशि उम्मीदवार को वापस कर दी जाएगी.
आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 23 फरवरी को खत्म होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगा. समीक्षा के आधार पर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके तुरंत बाद सीबीटी रिजल्ट जारी किया जाएगा. सीबीटी में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट PET के लिए चुना जाएगा.
पीईटी मानकों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 20 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी.
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को अपनी रीजनल आरआरबी वेबसाइटों और rrbapply.gov.in की ऑफिशियल पोर्टल पर नजर रखनी चाहिए.
