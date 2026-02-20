FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाउडस्पीकर को लेकर मंदिर के सामने हुआ पथराव, इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात

रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

इस दिन है आमलकी एकादशी, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा विधि, पारण का समय और महत्व

Pushpa Impossible में एंट्री लेने वाली 24 साल की ये एक्ट्रेस कौन है? 7 PHOTO के साथ जानिए अभिनेत्री के बारे में

इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद

T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, एक ने 19 साल की उम्र में शतक जड़कर रचा है इतिहास

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB ALP Vacancy Notification 2026: रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

Railway New Vacancy 2026-27: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुल 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट के पदों को नोटिफाई किया है. ये भर्तियां रेलवे के 17 जोन्स के लिए की जाएंगी. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 20, 2026, 11:02 AM IST

RRB ALP Vacancy Notification 2026: रेलवे में निकलीं असिस्टेंट लोको पायलट की बंपर भर्तियां, जानें कब एक्टिव होगा एप्लीकेशन लिंक

RRB ALP Vacancy Notification 2026

अगर आप भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो जल्द ही आपके लिए सुनहरा मौका आने वाला है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुल 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट के पदों को नोटिफाई किया है. ये भर्तियां रेलवे के 17 जोन्स के लिए की जाएंगी. इसे टेक्निकल पदों के लिए रेलवे की बड़ी वैकेंसी में से एक माना जा रहा है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें और आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाकर रखें. 

नई ऑफिशियल नोटिस के अनुसार कुल 11,127 लोको पायलट पदों का क्षेत्रवार वितरण किया गया है. इनमें से मध्य रेलवे में 1,400, पूर्वी मध्य रेलवे में 700, पूर्वी तट रेलवे में 1,625, पूर्वी रेलवे में 608, उत्तर मध्य रेलवे में 457, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 1,276, दक्षिणी रेलवे में 1,531, उत्तरी रेलवे में 740, उत्तर पश्चिमी रेलवे में 600, दक्षिण मध्य रेलवे में 674, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 200, दक्षिण पश्चिमी रेलवे में 200, पश्चिम मध्य रेलवे में 541, पश्चिमी रेलवे में 214 और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) में 66 वैकेंसी हैं.

RRB ALP Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

असिस्टेंट लोकोपायलट के इन पदों के लिए मैट्रिक पास और आईटीआई/डिप्लोमा डिग्री धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 साल है. रेलवे प्राधिकरण ने स्वीकृत वैकेंसी की घोषणा कर दी है और फरवरी के आखिरी हफ्ते में इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. 

RRB ALP नई वैकेंसी 2026 का वायरल नोटिस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही आरआरबी एएलपी की नई वैकेंसी की जानकारी रेलवे बोर्ड के एक ऑफिशियल लेटर पर आधारित है जिसमें वेतन लेवल 2 के तहत 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पदों की नोटिफिकेशन की स्वीकृति की पुष्टि की गई है. 
RRB

RRB ALP 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक कब एक्टिव होगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आरआरबी एएलपी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026 का लिंक मार्च 2026 में एक्टिव हो जाएगा. रेलवे लोको पायलट के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा जिससे उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे और एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर पाएंगे.

