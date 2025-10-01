RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 की कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 की कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने संबंधित आरआरबी वेबसाइट्स के माध्यम से अपने नतीजे चेक कर पाएंगे. देश भर में 9,970 असिस्टेंट लोको पायलट के खाली पदों को भरने के लिए यह परीक्षा 15 जुलाई से 31 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी.

RRB ALP Result 2025 कैसे चेक करें?

जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी की यह परीक्षा दी थी, वे इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

- अपने रीजनल आरआरबी की ऑफिशयल वेबसाइट पर जाएं.

- RRB ALP Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों के रोल नंबर दिखाई देंगे.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और सुरक्षित रख लें.

सीबीएटी स्कोरकार्ड 1 अक्टूबर शाम 7 बजे से 15 दिनों की अवधि के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा. सीबीएटी में पास होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट बैटरी में न्यूनतम 42 का टी-स्कोर हासिल करना होगा. बोर्ड ने उम्मीदवारों को टी-स्कोर और ओवरऑल स्कोर की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए मैथड के डिटेल्स को लिए आरडीएसओ वेबसाइट देखने की भी सलाह दी है. रिजल्ट के साथ-साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं.

फाइनल लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है.

