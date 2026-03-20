FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB ALP Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 की आंसर की, इस लिंक से फटाफट करें चेक

आरआरबी ने जारी की असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 की आंसर की, इस लिंक से फटाफट करें चेक

Chand Mubarak 2026 Wishes: प्यार, दुआ और खुशियों से भरे मैसेज, ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’ 

Chand Mubarak 2026 Wishes: प्यार, दुआ और खुशियों से भरे मैसेज, ईद से पहले अपनों को यूं कहें ‘चांद मुबारक’

Zomato का बड़ा झटका! 3 साल के अंदर 745% बढ़ी प्लेटफॉर्म फी, खाना मंगाना अब और महंगा

Zomato का बड़ा झटका! 3 साल के अंदर 745% बढ़ी प्लेटफॉर्म फी, खाना मंगाना अब और महंगा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी

Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी

अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?

PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर

PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RRB ALP Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 की आंसर की, इस लिंक से फटाफट करें चेक

RRB ALP Answer Key 2026: RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) सीबीटी 1 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का विंडो एक्टिव कर दिया है. इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 20, 2026, 06:06 PM IST

RRB ALP Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 की आंसर की, इस लिंक से फटाफट करें चेक

RRB ALP Answer Key 2026 (Photo: AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

RRB ALP Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) सीबीटी 1 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का विंडो एक्टिव कर दिया है. अब उम्मीदवार अपने जवाब को चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं. रिव्यू विंडो 20 मार्च 2026 (शाम 5 बजे से) से खुल चुकी है और यह 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) तक उपलब्ध रहेगी. रिजल्ट से पहले आंसर की जारी करने का यह कदम पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आरआरबी की मानक मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है.

RRB ALP 2026 की आंसर की कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- आरआरबी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं.
- RRB ALP Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें. 
- अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें.
- अपनी संभावित स्कोर का कैलकुलेशन करें.

RRB ALP Answer Key 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RRB ALP Answer Key 2026: क्या है ऑब्जेक्शन प्रोसेस?

आरआरबी ने उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की को चुनौती देने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है. ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन ही की जानी चाहिए. प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹50 का शुल्क लागू है. अगर आपत्ति वैध पाई जाती है तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मुहैया कराने होंगे. 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.

RRB ALP Answer Key 2026: आगे क्या होगा?

ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) खत्म होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सभी आपत्तियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा. प्रत्येक आपत्ति का मूल्यांकन आधिकारिक प्रश्न पत्रों और मार्किंग स्कीम के आधार पर किया जाएगा. अगर आपत्ति वैध पाई जाती है तो प्रोविजनल आंसर की में संबंधित उत्तर को संशोधित किया जाएगा. इस समीक्षा प्रक्रिया के बाद आरआरबी फाइनल आंसर की जारी करेगा जिससे सीबीटी 1 में उम्मीदवारों के नंबरों का कैलकुलेशन होगा. इन अंकों के आधार पर बोर्ड सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी करेगा जिससे यह निर्धारित होगा कि कौन से उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण के लिए क्वॉलिफाइड हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी
Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी
अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?
अमेरिका ने Iran के जिन 10 नेताओं पर रखा था ₹92,00,00,000 का इनाम, उनमें अब तक कितने मारे गए?
PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर
PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर
समुद्र की दुनिया का गुलाबी अजूबा, जानें क्यों सबको हैरान कर रहा Inspector Clouseau
समुद्र की दुनिया का गुलाबी अजूबा, जानें क्यों सबको हैरान कर रहा Inspector Clouseau
दुनिया का कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई करता है? जानें किसके पास है Natural Gas का सबसे बड़ा भंडार
दुनिया का कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा LPG की सप्लाई करता है? जानें किसके पास है Natural Gas का सबसे बड़ा भंडार
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: ‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
मां दुर्गा की पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये मंत्र, तभी मिलेगा आपको भगवान की आराधना का फल
Chaitra Navratri 2026: क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
क्या है कलश स्थापना का सही समय और तरीका, जानें कलश में किन चीजों को डालने से मिलेगी मां की कृपा
Chaitra Navratri 2026: आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त से लेकर माता के आने की सवारी 
आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि, जानें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त से लेकर माता के आने की सवारी
MORE
Advertisement