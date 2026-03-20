RRB ALP Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 की आंसर की, इस लिंक से फटाफट करें चेक

RRB ALP Answer Key 2026: RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) सीबीटी 1 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का विंडो एक्टिव कर दिया है. इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

RRB ALP Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) सीबीटी 1 की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट का विंडो एक्टिव कर दिया है. अब उम्मीदवार अपने जवाब को चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं. रिव्यू विंडो 20 मार्च 2026 (शाम 5 बजे से) से खुल चुकी है और यह 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) तक उपलब्ध रहेगी. रिजल्ट से पहले आंसर की जारी करने का यह कदम पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आरआरबी की मानक मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा है.

RRB ALP 2026 की आंसर की कैसे चेक करें?

उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- आरआरबी की रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

- RRB ALP Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें.

- अपनी संभावित स्कोर का कैलकुलेशन करें.

RRB ALP Answer Key 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

RRB ALP Answer Key 2026: क्या है ऑब्जेक्शन प्रोसेस?

आरआरबी ने उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की को चुनौती देने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है. ऑब्जेक्शन केवल ऑनलाइन ही की जानी चाहिए. प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹50 का शुल्क लागू है. अगर आपत्ति वैध पाई जाती है तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मुहैया कराने होंगे. 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.

RRB ALP Answer Key 2026: आगे क्या होगा?

ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा 26 मार्च 2026 (शाम 5 बजे) खत्म होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) सभी आपत्तियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा. प्रत्येक आपत्ति का मूल्यांकन आधिकारिक प्रश्न पत्रों और मार्किंग स्कीम के आधार पर किया जाएगा. अगर आपत्ति वैध पाई जाती है तो प्रोविजनल आंसर की में संबंधित उत्तर को संशोधित किया जाएगा. इस समीक्षा प्रक्रिया के बाद आरआरबी फाइनल आंसर की जारी करेगा जिससे सीबीटी 1 में उम्मीदवारों के नंबरों का कैलकुलेशन होगा. इन अंकों के आधार पर बोर्ड सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी करेगा जिससे यह निर्धारित होगा कि कौन से उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण के लिए क्वॉलिफाइड हैं.

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