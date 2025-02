RRB Railway Loco Pilot Result 2025 Released: आरआरबी की असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) की सीबीटी-1 परीक्षा में पास होने वाल उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) सीबीटी-1 का रिजल्ट (RRB ALP CBT-1 Result 2025) बुधवार को घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com और rrb.digialm.com पर जाकर चेक कर सकते हैं. आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा 25 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित की थी. इस परीक्षा में पास उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे.

आआरबी ने सीबीटी-1 परीक्षा की कटऑफ जारी कर दी है. अनारक्षित वर्ग (Gen) की कटऑफ 57.17 प्रतिशत पर गई है. इसके बाद ओबीसी और EWS की कटऑफ है. हमने नीचे कैटेगरी वाइज कटऑफ की लिंक दी है. अभ्यर्थी उस पर क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं.

19 मार्च को RRB सीबीटी-2 की परीक्षा

RRB असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी-2 परीक्षा अगले महीने 19 मार्च को होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता की जांच भी की जाएगी. इसके आधार पर मैरिट लिस्ट तैयार होगी. फाइनल लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो उम्मीदवार असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएगा.

RRB ALP CBT 1 Exam Result 2025: रिजल्ट कैसे कर सकते हैं चेक

उम्मीदवार आरआरबी मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbmumbai.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर CEN 01/2024 ALP POSTS सेक्शन दिखेगा उसपर क्लिक करें.

इसके बाद Click Here to View Result& Cut OFF for ALP CBT-1 पर क्लिक करें.

आरआरबी एएलपी-1 के नतीजे PDF फॉर्मेट में खुल जाएंगे.

इसके बाद ctrl+F दबाकर सर्च अपना नाम या रोल नंबर डालेंगे तो अपना नतीजा सामने आ जाएगा.

