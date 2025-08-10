Twitter
Advertisement
Headlines

AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

Rohit Sharma-Virat Kohli in ODI: विराट-रोहित के सामने होगी बीसीसीआई की चुनौती! नहीं किया ये काम तो लेना पड़ेगा संन्यास

RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

कभी मिसाल थीं और अब सवालों के घेरे में हैं ये पूर्व अधिकारी, जानें LLB कर IAS बनीं सेवाली शर्मा की कहानी

India US Trade Deal: भारत के विकास से परेशान हैं कुछ देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

Watch: 17,000 रुपये का इनाम सुनकर खुशी से झूम उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, फैंस ने इस तरह से लिए मजे

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AUS vs SA 1st T20 Highlights: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

AUS vs SA 1st T20: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, साउथ अफ्रीका को 17 रनों से दी करारी शिकस्त

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

ED की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप, 58 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा

Rohit Sharma-Virat Kohli in ODI: विराट-रोहित के सामने होगी बीसीसीआई की चुनौती! नहीं किया ये काम तो लेना पड़ेगा संन्यास

Rohit Sharma-Virat Kohli in ODI: विराट-रोहित के सामने होगी बीसीसीआई की चुनौती! नहीं किया ये काम तो लेना पड़ेगा संन्यास

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित

FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं, जानें योग्यता और आवेदन से जुड़ी सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Aug 10, 2025, 04:45 PM IST

RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025

TRENDING NOW

RPSC SI Recruitment 2025: अगर आप सब इंस्पेक्टर बनकर अपना करियर संवारना चाहते हैं तो राजस्थान आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. RPSC ने राजस्थान पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर के 1,015 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे.

यह भर्ती अभियान निर्धारित शैक्षिक, शारीरिक और आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुला है. आयोग ने लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 5 अप्रैल 2026 बताई है जिससे उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाएगा.

RPSC SI Recruitment 2025: पात्रता मानदंड और आयु में छूट

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे इंटरव्यू राउंड से पहले अपनी डिग्री हासिल कर लें. 

1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है. 2021 की भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की है. सरकारी नियमों के अनुसार एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यहां क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

RPSC SI Recruitment 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?


लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे. प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा. परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेच्शन पूछे जाएंगे.

RPSC SI Recruitment 2025: आवेदन शुल्क 

• सामान्य / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी: 600 रुपये
• एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/एमबीसी एनसीएल: 400 रुपये• 
पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति): 0 रुपये

RPSC SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल राजस्थान एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं.
2: अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए एक नया अकाउंट बनाएं.
3: अपनी एसएसओ आईडी का इस्तेमाल करके लॉग इन करें, फिर 'रिक्रूटमेंट पोर्टल (आरपीएससी)' पर जाएं और एसआई आवेदन का चयन करें.
4: जरूरी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें, स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
5: सभी जानकारी की समीक्षा करें, आवेदन जमा करें और आवेदन पत्र और भुगतान रसीद दोनों को प्रिंट करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
Keyboard पर F और J के नीचे क्यों होती है छोटी लाइन? यहां समझिए इसका गणित
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध
Baby Boy Names: हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 
क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE