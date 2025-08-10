RPSC SI Recruitment 2025: इस राज्य में निकलीं सब इंस्पेक्टर की बंपर भर्तियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं, जानें योग्यता और आवेदन से जुड़ी सारी डिटेल्स...

RPSC SI Recruitment 2025: अगर आप सब इंस्पेक्टर बनकर अपना करियर संवारना चाहते हैं तो राजस्थान आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. RPSC ने राजस्थान पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर के 1,015 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे.

यह भर्ती अभियान निर्धारित शैक्षिक, शारीरिक और आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाले पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुला है. आयोग ने लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 5 अप्रैल 2026 बताई है जिससे उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाएगा.

RPSC SI Recruitment 2025: पात्रता मानदंड और आयु में छूट

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे इंटरव्यू राउंड से पहले अपनी डिग्री हासिल कर लें.

1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है. 2021 की भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की है. सरकारी नियमों के अनुसार एससी/एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यहां क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

RPSC SI Recruitment 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?



लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे. प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होगा. परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेच्शन पूछे जाएंगे.

RPSC SI Recruitment 2025: आवेदन शुल्क



• सामान्य / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी: 600 रुपये

• एससी/एसटी/ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/एमबीसी एनसीएल: 400 रुपये•

पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति): 0 रुपये

RPSC SI Recruitment 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

1: ऑफिशियल राजस्थान एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं.

2: अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए एक नया अकाउंट बनाएं.

3: अपनी एसएसओ आईडी का इस्तेमाल करके लॉग इन करें, फिर 'रिक्रूटमेंट पोर्टल (आरपीएससी)' पर जाएं और एसआई आवेदन का चयन करें.

4: जरूरी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरें, स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

5: सभी जानकारी की समीक्षा करें, आवेदन जमा करें और आवेदन पत्र और भुगतान रसीद दोनों को प्रिंट करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.